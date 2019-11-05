Все под прицелом, или Безнаказанность, как визитка системы

Вчора у 40 містах України та по всьому світу пройшла акція "Рік без Каті". Рік тому померла Катерина Гандзюк, а замовники її вбивства досі на волі та навіть не всі позбавлені посад.

Увесь цей час ми не зупинялись та провели десятки, якщо вже не сотні акцій з однією вимогою – покарати винних. Невеликі здобутки у вигляді покарання виконавців - виключно заслуга тих, хто не мовчав, але ніяк не слідчих та прокурорів. Без щоденного тиску і цих посадок не було б.

Проте, виявляється, в Україні не достатньо заяв посольств G7, ООН, Ради Європи, тиску вуличних акцій та тисяч статей, відео і новин від медіа, щоб посадити трьох місцевих князьків, котрі обросли феодальними зв'язками з колишнім президентом, поліцією та іншими правоохоронцями. Недостатньо навіть волі нового президента Зеленського, котрий учора пообіцяв сприяти покаранню винних.

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І от з цього моменту історія про Катерину Гандзюк вже не належить тільки їй. Вона про нас. Про те, що ми живемо в країні, де замовити вбивство стає буденністю. Де людське життя знецінене настільки, що навіть перші особи держави нічого з цим не можуть або не хочуть зробити.

Це історія про тенденції та прецеденти. Прецедент полягає в тому, що розслідуванням цього жахливого злочину можна зупинити хвилю терору, яка охопила країну. І це відбудеться чи не вперше в нашій історії. Проте, поки зрушень в цьому напрямку нема.

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А тенденція - це те, що безкарність стала візитівкою української правоохоронної систсеми, яка не розслідувала жоден замовний напад на активістів. І цим вона дає зелене світло на подальший терор. За таких обставин Гандзюк – це ви, ваші діти, друзі та знайомі. Ніхто не може гарантувати, що на них не нападуть за не такий погляд, не такий лайк у Facebook або просто через антипатію.

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Всі ми перебуваємо під прицілом. Ніхто не може почуватись в безпеці. Зеленський обіцяє сприяти розслідуванню. Ми це запам'ятовуємо. І будемо нагадувати допоки замовники не сядуть. І саме від Зеленського залежить сьогодні, чи ми матимемо прецедент посадки замовників вбивства, чи буде продовження тенденції безкарного терору та вбивств.