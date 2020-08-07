"Вторая волна" - информационный вирус массового устрашения

Не секрет, что тревожные новости, – самые рейтинговые. Страх - одна из самых сильных и при этом универсальных эмоций человека и связан с целым букетом психологических процессов. Природа вложила в человека (и не только в него) эту эмоцию ради самосохранения от множества опасностей.

Но снабдив человечество таким мощным механизмом, природа одновременно и сделала людей подверженными огромному числу нежелательных последствий. Страх подавляет, лишает рациональности, вызывает хронические фобии и неврозы.

В поведенческой экономике страх вызывает такие иррациональные явления как loss aversion, когда боязнь людей потерять что-либо в принципе, делает их решения в целом нерациональными.

Очень часто в массовом информационном пространстве можно встретить термин «вторая волна». Данное словосочетание настолько плотно вошло в обиход многих людей, что они готовы применять его во все новых и новых контекстах.

По сути, «вторая волна» – это гениальное по своей простоте оружие массового устрашения. Эта звонкая и одновременно неконкретная конструкция уже давненько «бродит» в экономической сфере, а по трендам последнего года она уверенно зашла и в медицинскую область (впрочем, напрямую затрагивая экономику).

Гениальность «второй волны» в ее простоте. Не надо ничего объяснять. Раньше как было? Появлялся какой-то условный экономист Нуриэль Рубини или Пол Кругман и пророчил кризис, рассказывая о проблемных кредитах или монетарных ловушках. Обывателю скучно, много умничанья, да и так все хорошо, зачем пугаться.

Другое дело – «вторая волна». Человечество привыкло мыслить шаблонами, и такой простой смысл на них легко ложится. Чем проще и эмоциональнее послание, чем оно более соответствует шаблонам – тем легче завести его в массовое сознание.

Ничего не надо объяснять, все просто и понятно: будет снова плохо, только, наверное, еще хуже. А якобы рациональные впечатанные в массовую культуру драматические шаблоны вроде «это еще были цветочки, а вот теперь ягодки» легко воспринимают и «обосновывают» вторую волну.

И чтобы распространять эту весть, совершенно не нужно профильных знаний. Достаточно сделать серьезное лицо и произнести со знающим видом: скоро будет вторая волна... Почему? Так ведь в экономике все волнами. И это действительно так, только вот экономические волны имеют научное обоснование (и научные разногласия по поводу их выявления, а также их количества), в отличие от «второй волны».

Простота + универсальность + распространяемость + ТРЕВОГА = легкий рецепт привлечения внимания масс с гарантированным абонементом подписки на обновления.

Этот прискорбный факт не должен подменять научный подход к прогнозированию экономических явлений. Ведь, как в известном анекдоте, «вторая волна» всегда имеет вероятность 50%: может либо случиться, либо не случиться.

Но лучше искать ответы на вопросы «Почему?» и «Каким образом?» не по этому шаблонному анекдоту, а все же профессионально.

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