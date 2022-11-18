Вы честный волонтер или благотворитель? Как заниматься добрым делом и не нарушать закон

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины изрядно сплотило нацию и стало катализатором развития благотворительности в самых разнообразных ее проявлениях.

Почти каждый день мы слышим о благотворительных сборах, создании штабов гуманитарной помощи, проведении благотворительных аукционов, закупке и передаче на фронт автомобилей, одежды и военного оборудования. Вклад благотворительных организаций и волонтеров в будущую победу сложно переоценить, ведь они обеспечивают надежный тыл нашим защитникам.

Вместе с тем растет и тенденция повышения интереса правоохранителей к благотворительной деятельности. В частности, в СМИ все чаще появляются новости о возбуждении уголовных дел в отношении волонтеров и благотворительных организаций якобы по факту хищения гуманитарной помощи. О повышенном внимании свидетельствует и создание 20 сентября Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию нарушений использования гуманитарной помощи.

Так как же не попасть в число нарушителей закона, просто занимаясь добрым делом?

Гуманитарная помощь и ответственность за ее нецелевое использование

Согласно закону Украины "О гуманитарной помощи" (№1192-XIV от 22 октября 1999 года), гуманитарная помощь – это целевая адресная безвозмездная помощь в денежной или натуральной форме, которая:

– может предоставляться посредством безвозвратной финансовой помощи, добровольных пожертвований, выполнения работ, оказания услуг;

– предоставляется иностранными и отечественными донорами согласно гуманным мотивам;

– предоставляется получателям гуманитарной помощи в Украине или за рубежом, нуждающимся в ней из-за социальной незащищенности, материальной необеспеченности [ ], а также для подготовки к вооруженной защите государства и его защиты в случае вооруженной агрессии.

В настоящее время действует упрощенная процедура признания гуманитарной помощью социально значимых товаров, перечень которых утвержден Кабинетом министров Украины, без принятия соответствующих решений о признании таких товаров гуманитарной помощью в каждом конкретном случае.

Кроме того, законодателем предусмотрена упрощенная процедура таможенного оформления и освобождения от налогообложения грузов, признанных гуманитарной помощью.

Очевидно, что все это, наряду с минимальной отчетностью и контролем, создало идеальные условия для злоупотреблений в этой сфере со стороны недобросовестных лиц.

Учитывая многочисленные случаи использования товаров гуманитарной помощи не по назначению и с целью получения прибыли, в Уголовный кодекс Украины внесли определенные изменения.

В марте УК дополнили статьей 201-2 "Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи".

Предметом указанного уголовного правонарушения является гуманитарная помощь.

При этом, в понимании закона о гуманитарной помощи, определенный товар является гуманитаркой исключительно, если он передается от донора к юридическому лицу, получателю бесплатно и в конкретных целях.

Как же быть с тем товаром, который закупается непосредственно общественной организацией или индивидуально занятыми волонтерами на средства, собранные на благотворительном собрании или на резервные средства фонда? Кого в таком случае считать донором, ведь фактически закупка происходит получателем, осуществляющим потом передачу указанного товара приобретателям? Можно ли считать закупленное непосредственно благотворительным фондом предметом указанного преступления?

Все эти вопросы должны быть решены путем внесения соответствующих изменений в профильное законодательство.

Альтернативными действиями, образующими объективную сторону незаконного использования гуманитарной помощи, являются:

- продажа товаров (предметов) гуманитарной помощи;

– использование благотворительных пожертвований, безвозмездной помощи;

– заключение других сделок по распоряжению таким имуществом.

Также для применения вышеуказанной статьи обязательно необходим "значительный размер". В настоящее время минимальный порог общей стоимости такой гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи для привлечения к уголовной ответственности по указанной статье должен составлять не менее 434 175 грн.

В случае если общая стоимость товаров гуманитарной помощи не достигает "значительного размера", деяние может быть квалифицировано как мошенничество или как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Кого могут привлечь к ответственности

В статье 201-2 УКУ субъект совершения указанного преступления не конкретизирован. Хотя им должен быть непосредственно тот, кто получает от донора гуманитарную помощь.

Интересно то, что получателями законодатель определяет исключительно юридических лиц, зарегистрированных в Едином реестре получателей гуманитарной помощи. То есть, никаких упоминаний об индивидуальной гуманитарной деятельности не содержится. Соответственно, волонтеры в понимании закона не могут быть получателями гуманитарной помощи.

Однако, учитывая конструкцию ст. 201-2 УКУ, это не мешает им быть субъектом указанного преступления.

Цель получения прибыли как доказательство преступления

Обязательной для квалификации деяния по ст. 201-2 УКУ есть цель получения прибыли. Она может быть доказана, если лицом фактически получена прибыль или если оно совершило действия (покушение на уголовное правонарушение), в результате которых должно было получить такую прибыль. Ответственность за нецелевое использование гуманитарной помощи может наступать не только во время действия военного положения, в то же время такое обстоятельство является отягчающим и предусматривает квалификацию по ч. 3 ст. 201-2 УКУ.

Другие нюансы

На сегодняшний день проблемных вопросов, связанных с гуманитарной помощью, благотворительными пожертвованиями, безвозмездной помощью на практике немало. Большинство из них противоречивы и требуют дополнительного анализа.

В частности, некоторые вопросы могут возникать в случае, если фактический приобретатель гуманитарной помощи, указанный в электронной декларации, не совпадает с реальным.

Или в случае обнаружения среди товаров гуманитарной помощи предметов, обращение которых ограничено или запрещено. Какая должна быть ответственность для получателя гуманитарной помощи?

Пожертвования на карты физических лиц

Еще одним чувствительным вопросом является проведение сбора средств и получение благотворительных пожертвований непосредственно на карты физических лиц. Казалось бы, каждый день мы слышим о таких сборах. Но далеко не все благотворители задумываются о правильности оформления этих поступлений, хотя это также содержит определенные уголовно-правовые риски.

В соответствии с налоговым законодательством на средства, собранные на личную банковскую карточку физического лица, начисляется налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС), который составит 19,5% таких средств. В то же время не подлежит налогообложению благотворительная помощь, уплаченная благотворителями в пользу участников боевых действий, Майдана, внутренне перемещенных лиц и жителей территорий, где проводилась АТО/ООС.

Контроль использования средств

Контроль за использованием благотворительных пожертвований требует особого внимания. В частности, в случае осуществления благотворительной организацией или волонтером закупки на эти средства определенного вида товаров.

Что нужно знать, чтобы вас не преследовали по ст. 201-2 УК

Проанализировать все болезненные вопросы в рамках одной статьи вряд ли возможно. Однако, вот несколько универсальных практических советов, как обезопасить себя от возможного уголовного преследования по ст. 201-2 УК:

1. По возможности осуществляйте максимально полное документальное оформление движения гуманитарной помощи – донор → получатель → приобретатель.

Фиксируйте, куда вы направляете помощь. Обязательно храните товарные чеки, таможенные декларации, составляйте и подписывайте акты приема-передачи и гарантийные письма, особенно если речь идет о крупных партиях товаров.

2. Не декларируйте как гуманитарную помощь товары, которые покупаются за границей за собственные средства волонтеров, а не предоставляются донорами безвозмездно.

Да, растаможка в общем порядке будет продолжаться дольше и обойдется вам дороже, в то же время убережет вас от рисков привлечения к уголовной ответственности по ст. 201-2 УКУ.

3. Не направляйте по собственному усмотрению гуманитарную помощь, полученную от донора, другому приобретателю, чем тот, который уже был определен донором, или другому получателю. Даже, например, другому волонтеру. Ведь отсутствие гуманитарной помощи у конкретно определенного донором приобретателя обязательно вызовет у правоохранительных органов дополнительный интерес.

4. Будьте бдительны по поводу предложения третьих лиц помочь в приобретении определенных товаров, которые они не могут самостоятельно найти и привезти на территорию Украины. Вы рискуете попасть на "контролируемую закупку".

Если же к вам уже зашли "в гости" правоохранители, как можно скорее обратитесь к адвокату за квалифицированной юридической помощью или заблаговременно позаботьтесь о стратегии защиты.

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