Я окончил школу в 2009 году, когда впервые поступление в высшие учебные заведения начало происходить исключительно по результатам ВНО (Внешнее независимое оценивание. – Ред.). Помню, как давление вокруг этого экзамена буквально пропитывало нашу жизнь: родители нервничали, учителя спешили завершить программы, а мы, одиннадцатиклассники, жили мыслью об этом единственном определяющем моменте. Предметы, по которым не нужно было сдавать ВНО, мгновенно теряли важность, становились второстепенными, и даже учителя уже не требовали того же рвения во втором семестре, что и раньше.

Но, несмотря на стресс и трудную подготовку, я до сих пор убежден, что внедрение ВНО было правильным решением, ведь это существенно снизило коррупцию и дало возможность каждому абитуриенту проявить свои способности.