Я закінчив школу 2009 року, коли вперше вступ до вищих навчальних закладів почав відбуватися винятково за результатами ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання. – Ред.). Пам'ятаю, як тиск навколо цього іспиту буквально пронизував наше життя: батьки нервували, вчителі поспішали завершити програми, а ми, одинадцятикласники, жили думкою про цей єдиний визначальний момент. Предмети, з яких не потрібно було складати ЗНО, миттєво втрачали важливість, ставали другорядними, і навіть вчителі вже не вимагали того ж завзяття в другому семестрі, що й раніше.

Але, попри стрес і важку підготовку, я досі переконаний, що впровадження ЗНО було правильним рішенням, адже це суттєво зменшило корупцію та дало можливість кожному абітурієнту проявити свої здібності.

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