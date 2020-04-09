Вышли выбросить мусор без паспорта или прошлись втроем - платите 17000. Или нет?

Вийшли викинути сміття та ще й без маски, до вас підійшов поліцейський перевірити документи, яких ви за звичкою не взяли "на прогулянку" до сміттєвого бака. З трійці, що йшла вулицею, винною особою у порушенні карантину зробили саме вас.

Що робити? Сплачувати 17 000 грн та змінювати звички? Або не все так однозначно?

Наприкінці минулого тижня Кабмін опублікував постанову, що посилює карантинні заходи в Україні у зв’язку із спалахом коронавірусної хвороби.

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З 6 квітня 2020 року не можна з'являтися у громадських місцях без масок чи респіраторів; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; відвідувати дитячі чи спортивні майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, прибережні території; переміщатися вулицею групою більше, ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей), відвідувати установи і заклади, що надають паліативну допомогу соціального захисту та тих, що надають соціальні послуги; самовільно залишати місця обсервації; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу батьків.

Порушникам карантинних правил загрожують штрафи, більші ніж середня зарплата по Україні у докарантинні часи.

Хто заплатить?

До теорії: що каже Закон

Штрафні санкції за порушення режиму карантину регулюються Законом № 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Так, для громадян штрафи складають від 1 000 до 2 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або від 17 000 грн до 34 000 грн; для посадових осіб – від 2 000 до 10 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або від 34 000 грн до 170 000 грн.

Закон також передбачає і посилення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

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Це карається штрафом від 1 000 до 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто від 17 000 грн до 51 000 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо ці діяння спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки – порушник може бути позбавлений волі від п'яти до восьми років.

Звернемося до ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами. В цій статті не зазначається конкретне правопорушення, а містяться посилання на інші нормативно-правові акти.

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Так, відповідно до ст. 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", карантин встановлюється та скасовується Кабінетом Міністрів України, який затверджує необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавців та терміни проведення, встановлює тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них. Наразі ж вказані обмеження прав фізичних і юридичних осіб встановлені в Постанові Кабінету міністрів України - від 11 березня 2020 року №211 (зі змінами від 02 квітня 2020 року).

Згідно з цією Постановою, контроль за її виконання доручено Міністерству внутрішніх справ та Національній поліції.

ВАЖЛИВО!

Ні Кабінет міністрів України, ні працівники Нацполіції України не застосовують санкції до громадян за невиконання таких обмежень. Ці органи наділені правом лише документувати факти порушень громадянами встановлених обмежень та складати лише протоколи про вчинення адміністративного правопорушення. До відповідальності притягується особа виключно на підставі рішення суду (ст.221 КУпАП) в строк, що не перевищує 3 місяців з моменту вчинення правопорушення (ст. 38 КУпАП).

До практики

Як вже зазначалося, відповідно, до Постанови Кабміну, з 6 квітня 2020 року заборонено переміщення групою осіб у кількості понад дві особи; перебування у громадських місцях без засобів індивідуального захисту – масок чи респіраторів, а також без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус тощо.

"Третій зайвий"

Якщо, прикладом, поліція помітила, що ви втрьох знаходитесь на вулиці (або ще гірше – у парку, сквері, чи на набережній), то є ризик, що відносно когось складуть протокол про адміністративне правопорушення (згідно з ст. 281 КУпАП), але не більше того. Питання відповідальності та міри покарання буде вирішувати виключно суд. Як відомо, міра покарання складатиме штраф від 17 000 грн до 34 000 грн, якщо ви – не посадова особа.

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При цьому, працівник поліції з вас трьох повинен обрати одного "зайвого", хто приєднався до двох "законослухняних" громадян, які виконували положення Постанови. Яким чином поліцейські це робитимуть – кидатимуть жереб, виходитимуть з гендерної чи расової приналежності, або ж оцінюватимуть зовнішні дані (звісно, що все це сарказм) – покаже час.

Але у будь-якому випадку "порушник" має право написати свої зауваження і пояснення в протоколі, які й буде читати суд. У суді ж саме на працівників поліції покладається обов’язок доводити, хто саме з цих трьох вчинив правопорушення.

Скоріш за все, у суді правоохоронцям допоможе довести, хто саме порушив правила, засоби відеофіксації. Проте, як ми знаємо, далеко не кожен поліцейський має при собі відеореєстратор. А тому, якщо у протоколі зазначити, що ви "не третій" і йшли через парк до крамниці, а двоє інших просто йшли недалеко від вас, то перспектив притягнення до відповідальності у суді буде мало.

Вийшли викинути сміття без документів та без маски

Ви вийшли викинути сміття без маски і до вас підійшов правоохоронець та попросив надати документи, що посвідчують особу. Ви відмовились це робити, адже для того, щоб пройти 50 метрів до сміттєвого бака зазвичай паспорт не потрібен.

Вітаємо, відтепер ви – правопорушник і у такому разі протокол складатимуть з ваших слів. Якщо відмовитесь надавати особисті дані, то вам можуть сказати проїхати до відділку поліції для складання такого адмінпротоколу, посилаючись на ст.259 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, порушника може бути доставлено в поліцію").

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Якщо ви йдете на конструктивний діалог і готові надавати свої дані чи просите зачекати, аби винести з дому документи ідентифікації особи, а поліція все одно намагається доставити вас до відділку, пам’ятайте, що такі дії правоохоронців можуть бути розцінені як зловживання владою чи службовим становищем.

Але моя порада: все ж таки носіть маски. Це не так складно, але це може убезпечити вас та оточуючих від можливого захворювання та спілкування з правоохоронними органами.

Не вважаю, що потрібно вдаватися до абсурду та брати з собою паспорт (за умови, що ви не на обсервації і вам категорично заборонено покидати місце самоізоляції), прикладом, щоб винести сміття. Проте, краще беріть його з собою, коли потрібно піти далі, чим 50-100 метрів від дому. Не наражайтеся на невдоволення правоохоронців та оточуючих людей. Слід розуміти, що від нашої самосвідомості залежить і тривалість жорстких карантинних обмежень.

Можуть затримати за порушення карантину?

Ще один захід адміністративного впливу – це адміністративне затримання (ст.261 КУпАП), але межі та випадки його застосування також чітко регламентовані.

Так, адміністративне затримання проводиться органами внутрішніх справ (Національною поліцією) – при:

- вчиненні дрібного хуліганства;

- вчиненні насильства в сім’ї;

- порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій;

- поширюванні неправдивих чуток;

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- вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх;

- публічних закликах до невиконання вимог поліцейського;

- прояві неповаги до суду;

- вчиненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах;

- порушеннях правил про валютні операції, правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль;

- випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією;

- порушенні правил дорожнього руху;

- порушенні правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу;

- порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в інших випадках, прямо передбачених законами України.

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Зверніть увагу! Жодного слова про порушення правил носіння масок, ходьби по троє чи більше та перебування без документу, а також про адміністративні правопорушення у галузі охорони праці і здоров’я населення – немає. А отже і затримувати вас за порушення цих вимог ніхто не має права.

Якщо ж таке затримання раптом трапилось, то пам’ятайте, що маєте право на адвоката, а затримання не повинно тривати понад три години.

P.S.

Попри недосконалість існуючого законодавства щодо притягнення до відповідальності за порушення карантину, я б радив все-таки дотримуватися вимог та не порушувати правила.

Але якщо ви вже ризикуєте сплатити штраф і проти вас складено протокол, то краще звернутися до адвокатів, які зможуть якісно представити вашу позицію у суді та, можливо, закрити справу.