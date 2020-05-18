UA

Я ненавижу СССР

Я ненавижу СССР

режиссер, бывший политзаключенный Кремля
18.05.2020, 17:13

Я ненавижу советского монстра много за что. Но больше всего за то, что его тени до сих пор ходят по Украине, не давая ей выбраться из болота (укр)

Я ненавиджу Радянський Союз. За те, що при утворенні цієї держави поклали мільйони життів у громадянську війну, щоб спробувати здійснити утопічну ідею. 

Я ненавиджу Радянський Союз за те, що ця ідея виявилася оманою, створивши кривавий режим. 

За те, що заганяли людей до колгоспів, забираючи їх майно, а хто вмів заробляти на землі, слали у Сибір на загибель. 

Я ненавиджу ту прокляту державу за десятки мільйонів загублених душ у репресіях, Голодоморі, Другій світовій війні, коли спочатку вона ліквідувала практично весь командний склад армії, а потім закидала ворожі кулемети тілами своїх бійців. 

За те, що вона знайшла винних у вигляді кримських татар, чеченців, калмиків та інших. 

За те що, всі сили ця держава витрачала не на те, щоб її громадяни жили щасливо та у достатку, а щоб розповсюджувати свій вплив по всьому світу, продовжуючи утворювати рабські країни-сателіти. 

Але найголовніше, за що я ненавиджу СРСР, це за те, що вони брехали своєму населенню десятиліттями. За те, що ми і досі не можемо позбутися його наслідків. За те, що він досі у голові у більшості росіян, які бажають його відтворення і тому підтримують агресію Путіна проти України. 

Я ненавиджу Совецького монстра за те, що його тіні ходять й по наший державі, не даючи їй перетворитися на щось краще, не відпускаючи її із болота корупції, популізму та брехні. Що наші люди, на жаль, не всі вижили з себе цій совковий спосіб мислення. 

Як наслідок ми гальмуємо у русі до Європи та справжніх реформах. 

Замість будівлі чесної держави, створюються мутні схеми, вбиваються та переслідуються активісти, а головне - знову прикидаються і брешуть.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Россия владимир путин ссср война на востоке Украины

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
"Могут сжечь по-тихому". Травля медиков как способ борьбы с пандемией

Истории"Могут сжечь по-тихому". Травля медиков как способ борьбы с пандемией
Загрузка...
 