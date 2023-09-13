Зачем Украина наносит удары по российским десантным кораблям

Зачем Украина наносит удары по российским большим десантным кораблям (БДК) и выводит их один за другим?

Нет, не из-за опасений морского десанта. РФ не может даже на Луну модуль посадить, что уж говорить о десанте на берега Украины. БДК призваны спасти российскую логистику в тот момент, когда Силы обороны Украины перережут железнодорожную ветку через Токмак.

После этого снабжать топливом свою армейскую группировку в оккупированных районах Запорожской области (и в южной части Донецкой) россияне планируют через оккупированный Мариуполь, перебрасывая топливо и тяжелые грузы с помощью БДК.

Кстати, поэтому они сейчас работают над восстановлением железнодорожной ветви в Мариупольском порту. Если Украина сможет перерезать артерию, идущую через Токмак (ее и так уже почти не используют из-за приближающегося фронта) и лишит российский Черноморский флот транспортных возможностей, то это, по факту, создает своего рода A2AD-зону (anti-access and area denial – зона запрета доступа) для российской логистики. А без топлива (и регулярного подвоза БК, медицинских запасов, оборудования и т.п.) воевать очень сложно, мягко говоря.

Роммель не даст соврать.

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