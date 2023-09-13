Навіщо Україна завдає ударів по російських десантних кораблях

Навіщо Україна завдає ударів по російських великих десантних кораблях (ВДК) і виводить їх один за одним?

Ні, не через побоювання морського десанту. РФ не може навіть на Місяць модуль посадити, що вже говорити про десант на береги України. ВДК покликані врятувати російську логістику в той момент, коли Сили оборони України переріжуть залізничну гілку через Токмак.

Після цього постачати пальним своє армійське угруповання в окупованих районах Запорізької області (і в південній частині Донецької) росіяни планують через окупований Маріуполь, перекидаючи пальне та важкі вантажі за допомогою ВДК.

До речі, саме тому вони зараз працюють над відновленням залізничної гілки в Маріупольському порту. Якщо Україна зможе перерізати артерію, що йде через Токмак (її й так уже майже не використовують через фронт, що наближається), і позбавить російський Чорноморський флот транспортних можливостей, то це, за фактом, створює свого роду A2AD-зону (anti-access and area denial – зона заборони доступу) для російської логістики. А без пального (і регулярного підвезення БК, медичних запасів, обладнання тощо) воювати дуже складно, м'яко кажучи.

Роммель не дасть збрехати.

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