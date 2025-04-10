Эта публикация продолжает знакомить читателей с реформой профильного среднего образования. Предыдущее Мнение "Почему реформа профильного среднего образования — своевременна" читайте по ссылке.

10 класс — это класс, когда ребенок, выбрав один профиль, может его изменить. Даже несколько раз. Это нормально. И это не означает, что если ребенок выбрал, например, математический профиль, то у него не будет других предметов.

У него будут профильные предметы и обязательное образовательное ядро — базовые знания по украинскому языку, истории Украины, математике, естественным наукам.

Но, кроме этого ядра, будет специализация. То есть если это математика, то речь пойдет, например, о теории вероятностей, комбинаторике, элементах дифференциального анализа, матэкономике, алгоритмике. Это будет зависеть от тех курсов, которые, в том числе, разработает конкретный академический лицей, ведь учебные заведения свободны в выборе образовательных программ.

Третий цикл — это предметы на выбор. И вовсе не факт, что ребенок, обучающийся на математическом профиле, будет выбирать только близкие к математике дисциплины. Он спокойно может выбрать курс "История кинематографа", а ребенок с украинской филологии — робототехнику.

Но только в большом заведении, с достаточным количеством детей, можно обеспечить качественное разнообразие. Лишь в крупном академическом лицее будет достаточно учеников и учителей, чтобы, извините за метафору, варился интеллектуальный бульон.

Потому что в учебном заведении, где на параллели учатся 20–30 детей, сделать это невозможно.

Например, возьмем группы. Группа — это от восьми до 12 детей. Если у нас 30 детей на параллели, то мы не создадим много профильных групп, потому что не будет достаточного количества учителей и материально-технической базы, ведь невозможно все распылить по всем учреждениям.

Такому подходу полностью соответствуют уже успешные образовательные системы, которые собственным примером доказали, что оставлять детей вместе с первого по 12 класс — неэффективно.

Почему лицеи должны быть отдельными?

Один универсальный рецепт, где должен быть лицей, найти сложно. Отличные решения для большого города будут сложными или невозможными для сельской местности. И подходящее решение для села будет вынуждать принимать безответственные решения в городах, потому что "Если в селах можно, почему мы должны что-то реформировать?".

Конечно, у нас очень сложная страна: территориальный дисбаланс, сложная демография, линия соприкосновения в прифронтовых областях, много детей за границей, дети ВПЛ, которые пытаются учиться в своих школах дистанционно.

В то же время кто бы мог подумать, что пять лет назад, когда мы принимали Закон "О полном общем среднем образовании", у нас будет особая оптика по отношению к Херсонской, Запорожской, Харьковской областям?! Мы говорили о горной местности, удаленных территориях Черниговской и Сумской областей, где низкая плотность населения. Сейчас все изменилось.

Несмотря ни на что, идеальная система — это отдельный лицей. Поэтому нужно найти максимально приемлемую рамку или решение, а далее — регулировать это подзаконными актами и решениями Кабмина.

О законопроекте № 13120

В законопроекте, который мы выносим, есть ключевая деталь — о группах. В реформе Новой украинской школы в старшей школе планируется 12 групп. Это лучшая единица профилизации. Потому что в классе могут быть дети разных профилей.

Вспомним, например, любой иностранный фильм о старшей школе. Там есть классы как места "приписки" учеников, но на разных предметах дети из разных классов смешиваются. Помните, говорят что-то вроде: "Я с тобой хожу к мистеру Дженкинсу на математику", "А с тобой — на историю культуры к миссис Хадсон"?

Итак, класс — это единица расчетной стоимости обучения ребенка. А группа — единица профилизации.

Поэтому, когда мы считаем количество детей на параллели чтобы понять, приемлема ли конструкция, нужно считать не количество детей, а количество групп. Вот основная идея.

И поскольку минимальное количество детей в группе — восемь, то должно быть 96 детей на параллели. То есть 288 детей — в отдельном лицее. Но мы позволяем делать не только отдельный лицей. В составе лицея могут быть гимназические 5–9 классы.

Но есть норма, что в составе академического лицея не может быть 1–4 классов начальной школы. Возможные конструкции классов: 1–9, 5–12, 1–4, 5–9, 10–12. Мы лишь предлагаем не делать конструкцию 1–12 классы, потому что это сложнее в управлении, операционной деятельности и, как следствие, — в результативности.

Эта норма вызвала наибольшее возмущение. И мне грустно, что наибольшую критику мы слышим от некоторых очень больших городов.

На самом деле за последние два с половиной–три года была проведена огромная работа по налаживанию перспективных сетей в каждой области. И под нормы этого законопроекта не подпадают только 200 из 1750 академических лицеев. При этом более половины из этих 200 не соответствуют нормам даже действующего законодательства, максимально лояльного. То есть они просто пытаются что-то сделать, авось пронесет.

О мифах, опровержениях и почему некоторые общины — против реформы

Меняться — больно и трудно. Меняться никто не хочет. Во-первых, те, кто манипулирует, говорят, что с реформой закроют начальные школы. Это неправда. Это говорят или родители, которых "накрутили", или политики, которые сознательно манипулируют, или чиновники от образования, которым не хочется меняться.

В Законе "Об образовании" четко написано, что начальное образование предоставляется детям по территориальному принципу. Это означает, что где бы ни жил ребенок в нашей стране, очень близко от него обязательно должна быть начальная школа. Точка.

Во многих общинах реформа потребует изменения дизайна образовательной системы. Где-то речь пойдет о понижении уровня, где-то — об отделении. Этого боятся. В общине из нескольких одинаковых сел точно возникнут вопросы, почему в этом селе будет такая школа, а в этом — другая. Поэтому стоит качественно коммуницировать изменения с людьми.

Однако есть то, что меня радует. Три–четыре года назад мы редко слышали, что общины готовы к изменениям. Сейчас все больше и больше общин, в том числе глав общин, говорят: "Да, я действительно это сделаю".

Мэр одного немаленького города на западе страны как-то сказал мне: "А почему вы сделали такой простой Закон? Сделайте жестче. Я у себя это реализую. Когда закончится война, я построю в городе академический лицей, куда соберу детей со всего своего города. И буду просить область передать их на баланс города. Я готов".

Главы общин или управленцы от образования не могут быть против детей своей общины и будущего своей общины. Не поленитесь, изучите результаты ВНО, изучите, как и куда поступают дети общины, какова их будущая траектория.

Образование — это один из трех основных факторов в мире, когда речь идет о выборе места жительства. Образование будет одним из ключевых факторов возвращения в Украину после окончания войны. Разве этого недостаточно?

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Так что делать систему образования слабой — недальновидно для общины. Недальновидно даже для местного политика, который хочет просто переизбраться на следующий срок.

А если мы говорим о патриотизме по отношению к своей общине, то какая причина не хотеть, чтобы дети общины были успешнее, сильнее, благодарны этой общине?

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