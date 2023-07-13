Закон о каннабисе: лоббизм вместо обезболивания

А можно было вместо этого принять закон, который позволял бы:

– Выращивать в Украине коноплю без ограничений.

– Развивать свои лаборатории, исследовательство, научную часть.

– Самим перерабатывать сырье, создавать новые мощности.

– Сертифицировать лекарства не только дорогие импортные, но и дешевые отечественные.

– Декриминализировать выращивание и употребление конопли, взять процесс под жесткий контроль, обложить налогами.

Закон можно принять по ускоренной процедуре.

Я бы не голосовал, я бы кричал "за". Боль, которая есть у страдающих, побеждена мгновенно. Но здесь возникает вопрос у депутатов, Кабмина, блогеров и лоббистов всех мастей:

– А где здесь мы?

Мои юристы зубы съели о легалайз. Но я против закона 7457. Доброе дело превратили в чисто лоббистскую историю. Нас, Украину, кому-то хочется превратить в сырье, использовать землю и человеческий труд, ничего нового.

Здесь речь не идет об обезболивании.

Кстати, еще в 2021 году КМУ благословил/легализовал некоторые препараты на основе каннабиса, но они оказались дорогими для больных. А значит – недоступными.

И это тоже о лобби.

Как-то очень плавно законодатель отошел от медицинско–научной цели и обезболивания к промышленной "хватай землю, выращивай и продавай".

Я предполагаю, что от нас требуют западные партнеры принять закон именно в такой редакции, может, в обмен на оружие или НАТО. Так скажите это, и я первый буду за. А пока это коррупционная игра на человеческих страданиях.

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