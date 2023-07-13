RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Закон про канабіс: лобізм замість знеболення

Этот материал также доступен на русском
Закон про канабіс: лобізм замість знеболення

співвласник ТРЦ «Dream Town»
13.07.2023, 21:15

Що насправді може стояти за доброю справою

А можна було замість цього одоробла ухвалити закон, котрий дозволяв би:

– Вирощувати в Україні коноплі без обмежень.

– Розвивати свої лабораторії, дослідництво, наукову частину.

– Самим переробляти сировину, створювати нові потужності.

– Сертифікувати ліки не лише дорогі імпортні, а й дешеві вітчизняні.

– Декриміналізувати вирощування та вживання конопель, взяти процес під жорсткий контроль, обкласти податками.

Закон можна ухвалити за прискореною процедурою.

Я б не голосував, я б волав "за". Біль, який є у тих, хто страждає, переможений миттєво. Але тут виникає питання у депутатів, Кабміну, блогерів та лобістів усіх мастей:

– А где тут мы?

Мої юристи зуби зʼїли об легалайз. Але я проти закону 7457. Добру справу перетворили на суто лобістську історію. Нас, Україну, комусь кортить перетворити на сировинний додаток, використати землю та людську працю, нічого нового.

Тут не йдеться про знеболювання.

До речі, ще в 2021 році КМУ благословив/легалізував деякі препарати на основі канабісу, але вони виявились дорогими для хворих. А значить – недоступними.

І це теж про лобі.

Якось дуже плавно законодавець відійшов від медично–наукової мети та знеболення до промислової "хапай землю, вирощуй та продавай".

Я припускаю, що від нас вимагають західні партнери ухвалити закон саме у такій редакції, може в обмін на зброю чи НАТО. То скажіть це, і я перший буду за. А поки це корупційна гра на людських стражданнях.

Читайте також
Розбір | Верховна Рада підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу — що відомо

Оригінал

Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
легалізація канабісу
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 