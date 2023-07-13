Закон про канабіс: лобізм замість знеболення

А можна було замість цього одоробла ухвалити закон, котрий дозволяв би:

– Вирощувати в Україні коноплі без обмежень.

– Розвивати свої лабораторії, дослідництво, наукову частину.

– Самим переробляти сировину, створювати нові потужності.

– Сертифікувати ліки не лише дорогі імпортні, а й дешеві вітчизняні.

– Декриміналізувати вирощування та вживання конопель, взяти процес під жорсткий контроль, обкласти податками.

Закон можна ухвалити за прискореною процедурою.

Я б не голосував, я б волав "за". Біль, який є у тих, хто страждає, переможений миттєво. Але тут виникає питання у депутатів, Кабміну, блогерів та лобістів усіх мастей:

– А где тут мы?

Мої юристи зуби зʼїли об легалайз. Але я проти закону 7457. Добру справу перетворили на суто лобістську історію. Нас, Україну, комусь кортить перетворити на сировинний додаток, використати землю та людську працю, нічого нового.

Тут не йдеться про знеболювання.

До речі, ще в 2021 році КМУ благословив/легалізував деякі препарати на основі канабісу, але вони виявились дорогими для хворих. А значить – недоступними.

І це теж про лобі.

Якось дуже плавно законодавець відійшов від медично–наукової мети та знеболення до промислової "хапай землю, вирощуй та продавай".

Я припускаю, що від нас вимагають західні партнери ухвалити закон саме у такій редакції, може в обмін на зброю чи НАТО. То скажіть це, і я перший буду за. А поки це корупційна гра на людських стражданнях.

Оригінал

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