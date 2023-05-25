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Закон о наказании мужчин, выехавших за границу, не сработает

Цей матеріал також доступний українською
Закон о наказании мужчин, выехавших за границу, не сработает

эксперт CASE Украина, экс-замдиректора департамента финстабильности НБУ
25.05.2023, 23:55

Инициатива власти ясна. Однако вернуть людей без "пряника" не удастся.

На самом деле логика, мне кажется, на 100% ясна. Вернуть тех, кто по-разному уехал, угрозой наказания. Не вернешься к тому времени, как примут закон – станешь нарушителем (потому что сейчас там прямого нарушения нет, насколько из комментариев юристов понял). Хороший стимул (в теории), классическое простое решение.

Но это так не работает. Угроза наказания без стимулов работает на микроуровне, на уровне человека или небольшой группы людей, а на макроуровне не работает. Простыми словами, хотя и оскомина уже от такой аналогии, кнута маловато, нужен пряник.

Можно и в разумных экономических терминах: такое изменение не является Парето-оптимальным, скорее наоборот, потому что, наоборот, уменьшает благосостояние по крайней мере одного человека (точнее, группы людей), не принося пользы никому другому. А значит, не соответствует критерию роста общественного благосостояния.

Многие хейтят министра ВД, который эту идею озвучил. Это слишком, потому что как раз здесь можно понять и намерения, и логику, и человека. Если работа – в силу специфики профессии, того же полицейского – ведется в большинстве своем на микроуровне, на уровне отдельных людей, законов, преступлений, с которыми борются, то и возникает профдеформация. Она в этом случае заключается, по-моему, в том, что хорошие для микроуровня решения – "стимулирование угрозой наказания" – переносятся, или "масштабируются" и на макроуровень, на уровень общества, экономики в целом. А они там перестают работать.

Вообще хочется, чтобы появилась где-то в правительстве позиция Chief Risk Officer, или министра по финстабильности. Человек выслушивает идеи, спокойно. Потом говорит "нет" и идет. И все остальные министры и заместители председателя ОП и депутаты покидают эту идею.

Или хотя бы НБУ слушали чаще, там, по крайней мере, есть экономисты, может, и рисковики подрастут.

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