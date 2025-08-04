Мнение
Защита деловой репутации – инновационные подходы, правовые инструменты и судебная практика
Владислав Левченко
юрист Юридической группы LCF
В современных условиях информационного общества деловая репутация стала одним из ключевых нематериальных активов любого субъекта хозяйствования.
С появлением цифровых платформ, социальных сетей и онлайн-медиа масштабы распространения информации о компаниях выросли в разы, что одновременно создало новые риски для деловой репутации и поставило задачу адаптации правовых механизмов ее защиты.
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