В условиях цифрового мира защита репутации компании требует принципиально новых подходов

В современных условиях информационного общества деловая репутация стала одним из ключевых нематериальных активов любого субъекта хозяйствования.

С появлением цифровых платформ, социальных сетей и онлайн-медиа масштабы распространения информации о компаниях выросли в разы, что одновременно создало новые риски для деловой репутации и поставило задачу адаптации правовых механизмов ее защиты.

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