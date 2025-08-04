Думка
Захист ділової репутації – інноваційні підходи, правові інструменти та судова практика
Владислав Левченко
юрист Юридичної групи LCF
У сучасних умовах інформаційного суспільства ділова репутація стала одним із ключових нематеріальних активів будь-якого суб’єкта господарювання.
З появою цифрових платформ, соціальних мереж і онлайн-медіа масштаби поширення інформації про компанії зросли в рази, що водночас створило нові ризики для ділової репутації та поставило завдання адаптації правових механізмів її захисту.
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