Зеленский приглушает барабаны нацбилдинга

Удивительным образом рутинная традиция – новогоднее обращение президента - обернулась важным политическим текстом, событием, о котором спорят уже который день. Хочешь не хочешь, а получается, что текст этот заслуживает внимательного прочтения и попытки разобраться, что же все-таки в нем сказано и для кого.

Первое, что нужно для его понимания – это осознание аудитории. Я уверен, что, несмотря на самим форматом заданную всеохватность, обращен он прежде всего к избирателю Зеленского, к тому политическому большинству, которое ему удалось создать за считанные месяцы предвыборной кампании.

И здесь очень важно наблюдение политолога Александра Морозова о том, что говорит Зеленский не с украинским народом, а с постсоветским украинским народом. Это базовый посыл текста, неприемлемый для тех, кто уже сейчас хотел бы видеть Украину без приставки "постсоветская". Но здесь, я думаю, Зеленский проявляет редкую трезвость взгляда и очень хорошо понимает, какое именно политическое большинство ему досталось, и каковы границы возможного для этого большинства.

Второе, что нужно понять, держа в уме характер аудитории, – два основных сообщения, которые он хочет донести.

Первое из них я бы обозначил как призыв и обещание деполитизации в обществе, в котором, кажется, политизировано за последний год просто все.

Призыв Зеленского – к аудитории, то самое предложение уважать друг друга, несмотря на различия, увидеть общее в своих судьбах и своих желаниях. Характерно, что, говоря об общем и о разном, Зеленский делает основной акцент на неполитических, приватных интересах.

Здесь можно увидеть и вполне понятный популистский призыв к снижению участия в политике, которое позволило бы президенту увереннее сохранять свое и так достаточно аморфное большинство, на которое он опирается, и снизить риски неприятных неожиданностей для власти, которые всегда исходят от политически активных групп.

Но можно увидеть и другое: призыв уйти от политической логики в духе немецкого философа Карла Шмитта, когда политическое сообщество определяется через противопоставление своих и чужих, через ясное разделение на друзей и врагов, - включая, конечно, и врагов внутренних.

Трезвый взгляд на риски, которые несет шмиттианская политизация в условиях Украины, когда совсем недавно, в 2010 году, страна голосовала 50 на 50 с ярко выраженным и непримиримым региональным разделением, и хорошо помня, чем такое разделение и такая мобилизация сторонников закончились, - пожалуй, заставляет задуматься, что вполне здравое, а не только популистское зерно в призыве Зеленского снизить градус политизации тоже есть.

Обещание Зеленского – не вмешиваться в частную жизнь ни с какими радикальными проектами построения единой нации. Обещание это основано именно на трезвом понимании украинского общества, избравшего Зеленского президентом, как во многом постсоветского: люди в большинстве своем не готовы с усилием уходить от "империи", избавляться от элементов милой их сердцу "колониальной" советской культуры и участвовать в героическом шмиттеанском нацбилдинге.

И Зеленский ясно говорит им, что государство при нем больше не будет бить в барабаны нацбилдинга, непонятного и чуждого большинству. Государство даст этому большинству заняться теми самыми приватными делами, которые обозначены Зеленским как объединяющие всех: заботой о достатке, заботой о детях, построением своего частного счастья.

И здесь мы можем перейти ко второму сообщению в поздравлении Зеленского. Когда он говорит, что в паспорте указано не то, правильный ты или неправильный украинец, а только гражданство, дающее права и обязанности, когда он говорит о необходимости уважения к существенно разным взглядам, когда он делает это утверждение на фоне слов о частных стремлениях очень разных людей, когда он уходит от исключающей политической логики Шмитта, он, осознанно или нет, следует иной, включающей политической логике Томаса Джефферсона, сказавшего в начале ключевого для построения гражданской нации США текста Декларации о независимости: "Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, среди которых жизнь, свобода и стремление к счастью".

На фоне радикальной политизации, слова о равных для всех паспортах и правах выглядят, что не характерно в целом для риторики Зеленского, довольно блекло - но это не повод для того, чтобы не замечать их. Это, возможно, вполне реальная заявка если не на полноценный проект гражданской нации, то хотя бы на его зародыш. На возможность на самом деле выйти из состояния постсоветской страны.

Сможет ли из этого зародыша развиться общество, достаточно устойчивое и сильное, чтобы принимать и оборачивать к своему благу неустранимые внутри него различия – это уже вопрос не к Зеленскому, а к нам. Это та работа, которую не сможет сделать за свободных граждан ни один президент.