Зеленскому досталась крутая нация. Но и нам достался в это тяжелое время лучший президент

Каждый вечер с 24 февраля я ждал обращения президента Украины к нам, украинской нации. Они поддерживали меня в самые трудные недели первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину. Я ему верил и благодарил, что он оказался именно таким.

Чтобы поддержать свою команду, я копировал Владимира Зеленского и с начала войны записывал ежедневные видеообращения со своего рабочего места к своим сотрудникам о текущей ситуации.

Затем последовали его ежедневные обращения с просьбами о помощи к западным партнерам.

Позже были его выступления по видео перед парламентами разных стран.

Затем последовали его встречи с большинством мировых лидеров в Киеве и совместные выходы в город.

И я также, копируя президента, писал письма нашим западным партнерам, звонил в штаб-квартиры крупнейших мировых компаний отрасли и требовал обнародовать их позицию, закрыть их офисы в России и поддержать наше украинское сопротивление.

Потом была его поездка в освобожденный Изюм, а затем и в Бахмут.

Открытый, смелый и настоящий Зеленский на контрасте с постановочно-театральным российским диктатором Владимиром Путиным выглядел как абсолютное добро на фоне абсолютного зла.

Потом Зеленский в первый раз с 24 февраля поехал в США. Думал, президент там немного задержится, учитывая логистическую сложность, но уже через двое суток он вернулся домой.

Надо честно сказать.

Зеленскому досталась крутая нация, но и нам достался в это тяжелое время самый лучший президент. Мне все равно, что думают другие.

Я за него не голосовал, но сегодня считаю его абсолютно фантастическим президентом.

Хочу поблагодарить Владимира Зеленского.

Главнокомандующего

Президента

Украинца

Патриота

Человека

Президент без нас – ничего, но и мы без президента – тоже ничего.

Горжусь тем, что я украинец, и горжусь нашим президентом.

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