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01.04.2020, 15:34

Злюсь, как и многие из вас. Тысячи смертей в Европе ничему не учат

Злюсь, как и многие из вас. Тысячи смертей в Европе ничему не учат
министр внутренних дел

Помогите!! Соблюдайте дисциплину, побудьте дома! Прошу вас!

Мне не хочется ни читать новости, ни писать тексты. Но открываю ноут и читаю ленты новостей и Facebook. Поток фактов, мнений и неточной информации. Много умных мыслей и много откровенной чуши и смятения.  

У меня, по специфике моей работы, много реальной информации – потому много печали, много дел, ответственности перед вами. Поэтому попробую поделиться фактами, прогнозами и пожеланиями.

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Начну с эпизода. Я не бодхисатва и потому злюсь, как и многие из вас. 

Картинка:  …Прибыл рейс из Бали-Катара. Шум, скандал, возмущения, что попираются права, неоправданное хамство некоторых пассажиров, тупость некоторых же исполнителей из некоторых министерств при обустройстве обсервации. Люди на нервах. Человека с высокой температурой везут в больницу на анализ, женщина на восьмом месяце беременности, разбегающиеся прямо из обсервационного автобуса люди.

Людей жалко, они устали. Пограничников жалко – на них вымещается бестолковая злость, полицейские и нацгвардейцы пытаются успокоить голосом разума и объяснениями. В отеле Казацкий идиоты-организаторы приема отключили отопление.  Включаем. 

Заказываю в погранслужбе табличку-аналитику, к ночи ее получаю и хочется материться. И вот почему.

13 марта президент Владимир Зеленский обратился к Украинцам с призывом вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией. А тут смотрю - каждый третий, вернувшийся на этом скандальном специально организованном рейсе, улетели из страны на Бали.. 13, 14, 15 марта (!!!).

То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). 

В мире бушует пандемия коронавируса, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и потребовали их возвращать!

Это – свинство, не по закону, не по суду, по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других??? 

Так нельзя. Это нечестно по отношению к миллионам людей, живущих в Украине. Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же - уже в Киеве…

Ведь понятно же, почему нужна обсервация, медицинский осмотр и тест. Или тысячи смертей в Европе ничему не учат?

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Несколько выводов из этих дней авиа-чартерной истерии и инцидентов:

- Министерство внутренних дел не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так. И не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа. Ради безопасности миллионов мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка.

- Те, кто находится сейчас на обсервации в киевских отелях: завтра и послезавтра, по решению  главного санитарного врача, у всех возьмут материалы на ПЦР тест. По факту результата теста, если поражения вирусом не выявлено, полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Неповиновение – санкции ст. 325 КПК

- Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент, уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены). Санкция - штраф до 17 000 гривень. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен коронавирус, полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до трех лет. Никаких игр и шуток. У нас уже погибло от вируса 17 человек.

Всем пассажирам рейса, тем не менее, желаю здоровья. А скорой роженице – спокойных родов и здорового малыша.

Теперь, не по эпизоду, а по большому счету.

Никто не готов во всем мире к пандемии коронавируса. Украина не исключение. Испытание для всех. Испытание для Украины – испытание для системы власти. На кону жизни украинцев сейчас и качество жизни каждого из нас после пандемии.

В исполнительной власти нет растерянности. Тысячи управленцев делают свою работу. 

Мы рано начали ограничительные меры. Посмотрим, возможно это нас убережет от худшего. Если я прав, проклятья в сторону власти за дискомфорт когда-то сменяться пониманием того, что все в меру возможного делали правильно. 

Каждое утро президент с ключевыми управленцами проводит короткую летучку по осуществлению стратегии противодействию эпидемии. Тактические шаги, поручения, кто что делает – деньги, поставки, правила.. дипломатия.. медикаменты..  Каждое утро. Коротко – с фиксированными задачами и исполнителями. Решения принимаются быстро. Далее все работают по своим направлениям.

Премьер-министр руководит постоянно действующей комиссией по чрезвычайным ситуациям. Правительство практически каждый день собирается на чрезвычайные заседания для принятия решений.

Иногда на правительстве очень бурный дискурс и непростые решения. Но сейчас нельзя прятаться от решений, миндальничать и медлить. Важно действовать адекватно смело и четко. Все министры и многие управленцы весь день в постоянном обороте событий и действий – делают то, что должны. 

Надеюсь, мы сделаем все, что возможно. Кто и как сделает, насколько качественно, время покажет. Важно действовать точно!

Все спрашивают – когда закончится карантин и ограничения. 

Многие устали сидеть в четырех стенах. Многие переживают за свою работу и бизнес. У многих просто нет средств – им не за что быть в пассивном состоянии, нужно зарабатывать.

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Постараюсь дать ответы на некоторые вопросы.

1. Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин. А кто говорит, что знает, врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом. 

Пока карантин отменен только в Китае. Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений. От Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина, до комендантского часа в Ницце, и запрета выходить на улицы во Франции, Испании,  Италии и той же Москве и Нью-Йорке.

Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами.

Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста.

С другой стороны, сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии. Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом, можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь. Все в наших руках и руках бога, конечно. 

2. В ближайшие дни необеспеченные граждане начнут получать помощь государства. Деньгами. Чтобы выдержать этот непростой период. Это решение президента и правительства.

Одна категория людей будет получать деньги совсем скоро, другая – после утверждения парламентом поданных Кабмином изменений в бюджет на внеочередном заседании (несколько дней).

3. И во время карантина и когда карантин закончится, есть пакет помощи реальному сектору экономики. Что-то уже имплементировано, что-то на подходе, и есть еще дополнительные меры, чтобы разогнать экономику после вынужденного простоя. Мы не можем себе позволить не работать шесть месяцев… нам бы рвануть со всеми преференциями и возможностями в мае.. Будем надеяться.  

Пакет необходимых мер и решений будет. Важно не допустить безработицу и сохранить рабочие места. Это очень четко понимают в правительстве.

4. С продовольствием проблем не будет.

5. Рынок уже насыщается средствами индивидуальной защиты – за счет собственного производства и импорта. Каждый день грузы отправляются по регионам. 

Все больницы и скорые помощи или уже обеспечены, или должны быть обеспечены средствами защиты в ближайшие четыре дня с минимальным запасом, но везде. Затем будет наращиваться запас не менее 30-дневный – защитные костюмы, респираторы, очки, перчатки, дезинфекторы. Обеспечение медиков – задача №1.

6. Полицейские, спасатели ДСНС, пограничники, Нацгвардия – обеспечены защитой – наращиваем полноту и запас. 

7. Внутренний рынок защитных масок и респираторов (аптеки, крупные ритейлеры и интернет) начал насыщаться. Централизованные поставки средств защиты из Киева + усилия местных властей существенно сбивают внутренние цены. А вчерашнее решение Верховной Рады, отменившее акцизы на дезсредства, надеюсь, в ближайшие дни обеспечит на полках аптек и магазинов дезинфекторов с ценой втрое ниже сегодняшней. Это специальная программа. Этим занимаемся и будем контролировать.

8. На международных полях всего мира идет битва, в которой участвуют украинские дипломаты и бизнесмены – конкуренция за контракты на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов. Сотни этих важнейших для лечения приборов уже завозятся в страну. По всем областям.

9. Препараты и медикаменты для лечения – действует отдельная программа. Министр здравоохранения расскажет об этом в ближайшие дни. Действуем агрессивно, с учетом последнего международного опыта лечения и международных протоколов лечения от коронавируса.

В общем, трудно, кривая заболевших ползет вверх и самые ответственные и непростые дни впереди. 

Помогите!! Соблюдайте дисциплину, побудьте дома! Прошу вас!

Нам очень важно пройти эту атаку вируса с минимальными потерями. Все решат ближайшие несколько дней. Важнейшие дни четких действий, дисциплины и ответственности! 

Не устану повторять – каждый на своем месте должен делать то, что должен. 

Делаем то, что должны, и остаемся оптимистами. За сумерками всегда восходит солнце.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: арсен аваков, карантин, коронавирус
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