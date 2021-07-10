Для сборной Англии нынешний финал Евро – первый за ее долгую историю. Италия выходила в финал трижды, но дважды проигрывала — последний раз в 2012 году.

Это самая популярная статистика перед завтрашним противостоянием на Уэмбли.

Мы нашли и другие цифры нынешнего Евро. Падает ли интерес к футболу, сколько УЕФА зарабатывает и отдаст финалистам, какие футболисты теперь самые дорогие.

Интерес к Евро: посетители и телезрители

Аудитория футбольных матчей падает и с этим нужно что-то делать, заявил в апреле президент мадридского Реала Флорентино Перес. Так он прокомментировал неудавшуюся футбольную революцию, которую сам же и возглавил, — 12 европейских топ-клубов пытались создать Суперлигу, но идею не поддержали ни болельщики, ни УЕФА.

Падение просмотров, похоже, не касается таких крупных турниров, как Чемпионаты Европы. Финальных цифр Евро-2020 еще нет, но в 2016 году финал турнира по телевизору посмотрели 600 млн человек по всему миру, а весь турнир — 2 млрд человек. Для сравнения, финал Евро 2012 смотрели 120 млн человек, все матчи — 1,9 млрд человек.

Посещаемость матчей до появления коронавируса также росла. С 2008 по 2016 год аудитория стадионов увеличилась более чем в два раза.

Доходы УЕФА

Евро-2020 решили проводить не в одной стране, а в нескольких, где уже есть инфраструктура для проведения масштабного турнира. Таким образом УЕФА попыталась избежать больших трат на организацию турнира. Можно ли этот эксперимент считать удачным, скорее всего, мы узнаем позже из отчетов УЕФА.

По прогнозам составленным до пандемии, выручка УЕФА во время Евро 2020 может составить €2,5 млрд. Это на 30% больше, чем от Евро 2016, тогда было €1,9 млрд.

Главная статья доходов УЕФА во время Евро – телетрансляции. В 2016 году они принесли €1 млрд (или 53% от всей выручки), второе место у рекламы (€483 млн), замыкают тройку билеты (€269 млн).

Призовые командам

Италия или Англия завтра смогут получить не только звание лучшей команды Европы, но и солидные призовые.

Полученный доход УЕФА распределяет среди команд. Их выручка зависит от результатов группового этапа и последующих стадий турнира (игры плей-офф — 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал):

все 24 команды получают за участие в турнире по 9,25 млн евро;

во время группового этапа также предусмотрены бонусы – €1,5 млн за победу и €750 000 за ничью; в стадии плей-офф, бонусы за результат не распределяют. Вместо этого команды, участвующие в 1/8 финала, получат по €2 млн, восемь четвертьфиналистов получат дополнительно по €3,25 млн. За выход в полуфинал платят уже €5 млн;

финалист Евро получит вознаграждение €7 млн, а победитель – €10 млн.

Каждый год УЕФА увеличивает призовые. В 2012 году победившая на турнире Испания получила €23,5 млн. Португалия за победу на Евро 2016 – уже €27 млн.

Победитель пары Англия-Италия получит около €34 млн, сообщает УЕФА.

Украина за участие в турнире заработала €16 млн.

Стоимость сборных

Сборная Англии – самая дорогая команда на нынешнем Евро. По данным transfermarkt, трансферная стоимость игроков сборной достигает €1,2 млрд. Главные звезды англичан – Гарри Кейн (трансферная стоимость – €120 млн) и Джейдон Санчо (€100 млн).

Итальянцы серьезно отстают. Суммарная стоимость игроков команды – €750 млн, это шестой показатель на турнире. Самый дорогой футболист итальянцев Николо Барелла оценивается в €65 млн.

Несмотря на это, итальянцы выбили вторую и третью сборные – Германии (€1 млрд) и Испании (€915 млн).

Самый дорогой футболист турнира – француз Килиан Мбаппе. Его трансферная стоимость оценивается в €160 млн. В украинской сборной сейчас самый дорогой футболист — Руслан Малиновский (€30 млн), а суммарно команда оценивается в €197 млн (16 место среди 24 команд).

Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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