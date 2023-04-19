В первые месяцы полномасштабного вторжения российские и беларуские спортсмены стали персонами нон грата на многочисленных соревнованиях. В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать представителей РФ и Беларуси к участию в спортивных событиях. Представителей этих стран отстраняли от соревнований повсюду: в легкой и тяжелой атлетике, автоспорте, теннисе, плавании, фехтовании, волейболе, хоккее, футболе, гимнастике, боксе, биатлоне, свободной и греко-римской борьбе, гребле, смешанных единоборствах и т.д.

Прошло больше года — и решение Международного олимпийского комитета изменилось. 28 марта МОК рекомендовал вернуть российских и беларуских спортсменов к международным соревнованиям. В ответ Кабмин решил запретить украинским делегациям участвовать в спортивных мероприятиях, где будут представлены РФ и Беларусь. Соответствующий приказ Министерство молодежи и спорта опубликовало 12 апреля.

LIGA.Life узнала мнения украинских спортсменов по поводу этого запрета и перспектив неучастия в соревнованиях, где будут представлены россияне и беларусы. Также мы спросили, как украинское спортивное сообщество пытается влиять на международные федерации, чтобы не допустить представителей РФ и Беларуси на международные события.

Демотивация украинских спортсменов

5 апреля Международная федерация греко-римской, свободной и женской борьбы приняла решение о допуске российских и беларуских спортсменов к соревнованиям. Увидеть представителей страны-террориста можно будет уже на чемпионате Европы в Загребе 17-23 апреля.

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Украинский борец греко-римского стиля и чемпион Олимпийских игр в Токио (2020) Жан Беленюк называет эту ситуацию лавинообразной. По его мнению, своим решением о допуске представителей РФ и Беларуси к соревнованиям Международный олимпийский комитет фактически перевел всю ответственность на международные федерации.

"Во многих видах спорта существует достаточно сильное пророссийское лобби. Поэтому такие федерации будут теми или иными методами пытаться приобщать россиян и беларусов. Даже если это не получается сейчас, то РФ точно будет проводить работу и для этого не будет пренебрегать никакими методами: от подкупа до шантажа. В этом плане представителям страны-террориста изобретательности не занимать", — объясняет спортсмен.

16-24 сентября в Сербии состоится Чемпионат мира по греко-римской борьбе, на котором будут разыгрывать первый комплект лицензии на участие в Олимпийских играх-2024. По словам Жана Беленюка, потенциальное неучастие в этом соревновании лишит украинских спортсменов возможности завоевать лицензии и бороться за медали.

В долгосрочной перспективе неучастие в международных соревнованиях может оказать негативное влияние на карьеру спортсменов.

"Это достаточно демотивирующая история для каждого спортсмена, ведь ты не понимаешь своих дальнейших перспектив. Ты находишься во взвешенном состоянии, не знаешь, к чему готовиться. Возможно, некоторым возрастным спортсменам (выходящим за условные общепринятые возрастные границы для определенного вида спорта или категории. — Ред.) вообще придется задуматься о завершении своей карьеры", — отмечает Беленюк.

По его мнению, Министерство молодежи и спорта должно прокоммуницировать свое решение со спортивным сообществом, объяснить мотивацию и цель.

"Ни один украинский спортсмен не хочет пересекаться на соревнованиях с представителями России или Беларуси, стоять на одном пьедестале. Тем более, в таких контактных видах спорта, как греко-римская борьба. Но сейчас многие наши спортсмены не понимают, чего им ждать в будущем. Поэтому министерство должно объяснить цель и этапы этой дипломатической борьбы", — добавляет борец.

Внимание международного сообщества к войне

Международная федерация плавания до сих пор не приняла решение о возвращении российских и беларуских спортсменов в соревнования. Окончательный ответ ожидают в июле. Однако украинское сообщество надеется, что представители страны-террориста не смогут вернуться на международную арену.

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"Мы тренируемся несмотря на воздушные тревоги и отключение света. Потому как никто другой имеем право участвовать в этих соревнованиях. Но я не понимаю, как можно будет ехать туда, находиться в одном пространстве с убийцами, насильниками и террористами. С людьми, которые нас уничтожают или просто молча поддерживают тот режим", — комментирует Марта Федина, двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию.

По ее словам, украинские спортсмены делают все возможное, чтобы не допустить возвращения россиян и беларусов на международную арену: распространяют видео последствий российской агрессии, отмечают в соцсетях страницы международных федераций, дают многочисленные интервью для иностранных изданий, рассказывают о войне своим коллегам из-за границы. Но за более чем год полномасштабной войны уровень внимания снизился.

"Когда в июне прошлого года мы приехали на соревнования в Будапешт, то было много людей, которые нас поддерживали, подходили и спрашивали о войне, хотели узнать правду. Позже на чемпионате Европы я показывала спортсменкам из других стран дом в Харькове, расположенный по соседству с моим. Туда попала ракета и образовалась огромная воронка. Они смотрели и удивлялись. Но сейчас все будто забыли, что в Украине идет война. Никто не спрашивает, как у нас дела. Все думают, что все хорошо, раз мы тренируемся в Украине", — объясняет она.

Потери для украинского спорта

Международная федерация легкой атлетики приняла решение в этом сезоне не допускать к участию в соревнованиях российских и беларуских спортсменов. Впрочем, отмечает украинская прыгунья и чемпионка Европы Марина Бех-Романчук, решение МОК о допуске россиян и беларусов к соревнованиям спровоцировало цепную реакцию, к которой уже подключаются и будут подключаться другие федерации.

"На этом этапе несколько международных федераций уже приняли решение о возвращении российских и беларуских спортсменов. И я думаю, это станет глобальной проблемой. Кто-то будет просто разводить руками, а кто-то наконец-то сделает то, чего давно ждет. Шаг за шагом федерации по разным видам спорта будут возвращать этих спортсменов и это очень-очень плохо, ведь мы никак не сможем противостоять этой лавине", — объясняет она.

В долгосрочной перспективе неучастие наших спортсменов в международных событиях может оказаться первым звеном разрушения украинского спорта, считает легкоатлетка. По словам Марины Бех-Романчук, бойкот турниров может стать завершением карьеры для многих спортсменов высокого уровня.

"У каждого есть какие-то планы на жизнь. И именно эти Олимпийские игры для кого-то могут стать последними. Поэтому зачем тренироваться, если ты не можешь поехать на соревнование? Зачем каждый день ходить в зал, если от этого нет никакой пользы для страны? По моему мнению, это станет многолетним провалом в украинском спорте, ведь для подготовки олимпийца нужны годы. Пока мы воспитаем следующие поколения, пройдет не одна Олимпиада", — добавляет спортсменка.

Марина Бех-Романчук объясняет, что в некоторых видах спорта даже год неучастия в международных соревнованиях может оказаться решающим для всей карьеры. В частности, в плавании, которым занимается муж легкоатлетки — Михаил Романчук.

"Если к соревнованиям допустят российских и беларуских пловцов, он не сможет выступить на чемпионате мира и Олимпийских играх. Столько труда и усилий, приложенных ранее, будут просто слиты. И вряд ли тренировки в поддерживающем режиме позволят вернуть нынешний уровень, ведь плавание — это вид спорта, постоянно требующий приложения максимальных усилий", — говорит легкоатлетка.

Подобная ситуация может произойти и в других видах спорта. В результате, утверждает прыгунья, многие титулованные украинские спортсмены могут просто потерять свою подготовку.

"В моей голове не может уложиться мысль, что нас не будет на Олимпийских играх в Париже. Что спортсмены, которые делают все возможное для прославления Украины, в этом сезоне не смогут получить лицензию и в конечном итоге мы все просто туда не поедем, потому что мы выбрали позицию бойкотирования. Представьте себе: внимание всего мира будет приковано к Олимпийским играм — а нас там нет. Ни нашего флага, ни нашего гимна, ни наших спортсменов и болельщиков. Мы не будем завоевывать медали, не будем общаться с иностранными СМИ. Нас просто не будет существовать на международной спортивной арене. Мы самоустранимся, а между тем российские спортсмены будут чувствовать себя комфортно", — рассуждает она.

Как противодействовать возвращению росийских и беларуских спортсменов?

Чтобы не допустить возвращения россиян и беларусов на международную арену, нужно и дальше привлекать внимание мира к военным преступлениям страны-террориста. И хотя, по мнению Жана Беленюка, удержать крепкую проукраинскую позицию во всех международных федерациях невозможно, все же следует продолжать спортивную дипломатию.

"Нужно проводить разнообразные акции в зависимости от ресурса представителей той или иной федерации, лоббировать наших спортсменов, участвовать в различных митингах и давить на международные организации. Конечно, трудно соревноваться со стодолларовой купюрой, но у нас есть примеры спортивных федераций, которые проголосовали за дальнейшее отстранение представителей России и Беларуси", – объясняет он.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук отмечает, что нужно достучаться до руководства международных спортивных федераций и придавать ситуации максимальную огласку на всеукраинском и мировом уровне: писать петиции, просьбы, письма и обращения. Прежде всего, к этому следует привлекать спортсменов с мировым именем, которые смогут заручиться поддержкой европейских стран.

Мы понимаем, что во многих федерациях руководящие должности занимают пророссийские люди. Но мы должны сделать все возможное для создания таких условий, при которых ни российские, ни беларуские спортсмены не смогут приезжать на эти соревнования. Если им придется подписать дополнительный документ, декларацию, или сделать какое-то заявление, по которому их могут признать иноагентами — тогда эти спортсмены будут и дальше сидеть в своих странах", — объясняет она.

В то же время в медиапространстве звучали предложения, чтобы украинские спортсмены не участвовали в соревнованиях, а приезжали на турниры и бойкотировали их. По словам Жана Беленюка, такое решение проблемы не подходит, ведь у федерации финансово не будет возможности обеспечивать подобные поездки.

"Недавно состоялось мероприятие, на котором министр молодежи и спорта, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что в апреле бюджетные средства будут перекрывать все поездки наших спортсменов на соревнования, даже если там присутствовали представители РФ и Беларуси и украинская команда снялась. Но уже со следующего месяца, если команда не промониторила текущую ситуацию, выехала на соревнования, а там появились россияне или беларусы, то нашим спортсменам придется бойкотировать мероприятие и никаких компенсаций расходов не будет. В результате, все ложиться на плечи национальных федераций. Будут ли они заинтересованы в отправке спортсменов для такого бойкота — большой вопрос", — объяснил он.

Отметим, что 3 апреля Министерство молодежи и спорта заявило, что будет лишать федерации статуса национальных в случае, если их спортсмены примут участие в турнирах, где выступают представители России и Беларуси. При этом в министерстве подчеркнули, что рассматривают возможность поддержки национальных федераций, бойкотирующих соревнования, во избежание санкций от международных.