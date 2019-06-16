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16.06.2019, 02:30

Украина - чемпион мира по футболу. U-20 в лицах и цифрах

Украина - чемпион мира по футболу. U-20 в лицах и цифрах - Фото
Фото: Facebook турнира

О том, кто ковал наши победы (и одну ничью) на чемпионате - в материале LIGA.net

Сборная Украины по футболу U-20 впервые в истории стала чемпионом мира. В финальном матче 15 июня украинцы со счетом 3:1 обыграли Южную Корею.

Наша сборная стала единственной командой на этом мундиале, которая не проиграла ни разу. На пути к кубку команда Александра Петракова возглавила свою группу D, победив США (2:1) и Катар (1:0) и сыграв вничью с Нигерией (1:1). Затем в плей-офф мы выиграли у Панамы (4:1), Колумбии (1:0) и Италии (1:0). Все победы в плей-офф были добыты в основное время.

Как пишет iSport, практически все авторитетные букмекерские конторы прогнозировали победу Украине. William Hill ставил на победу нашей сборной коэффициент 2,30, а на Корею - 3,00. Ничья в матче оценивалась с вероятностью в 2,80.

Состав команды на игру был следующий: Лунин - Сафронов, Бондарь, Бескоровайный - Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 56), Корниенко - Цитаишвили, Булеца (Кащук, 89) - Супряга (Сикан, 63). Эти ребята успели показать себя и в УПЛ, и в зарубежных чемпионатах.

Андрей Лунин
Вратарь молодежной сборной принадлежит мадридскому "Реалу", но играет на условиях аренды за "Леганес". Тем не менее, в августе прошлого года он стоял в воротах «сливочных» в товарищеском матче против "Манчестер Юнайтед".

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Стоимость (здесь и далее - данные football.ua/Transfermarkt): 7,5 млн евро.

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Александр Сафронов
Защитник клуба "Днепр-1" за последние полсезона участвовал в 16 матчах и помог своей В команде из Первой лиги выйти в УПЛ.

Стоимость: 75 000 евро.

Валерий Бондарь
Капитан U-20, защитник. С начала года уже успел дебютировать в основной команде "Шахтера". В матче против "Львова" он отыграл 15 минут. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу "горняков".

Стоимость: 50 000 евро.

Даниил Бескоровайный
Права на этого защитника принадлежат словацкой "Дунайской стреде", но сезон-2018/19 он провел в "Земплине" в аренде. За это время в активе Бескоровайного 28 матчей и 1 ассист.

Стоимость: 175 000 евро.

Ефим Конопля
Конопля - защитник молодежной команды "Шахтера". За основную еще ни разу не играл.

Стоимость: 50 000 евро.

Кирилл Дрышлюк
У этого полузащитника уже есть опыт игры в УПЛ,притом немалый - 25 матчей за кропивницкую "Звезду" в прошлом сезоне. В эту команду Дрышлюк перешел в 2016 году из молодежки киевского "Динамо". В текущем сезоне он играет в "Александрии", но не в основной команде.
Его отец Павел Дрышлюк - герой АТО, погиб в 2014 году под Славянском. В его честь названа улица в Борисполе.

Стоимость: 200 000 евро.

Алексей Хахлев
Полузащитник Хахлев - воспитанник академии "Динамо". Он очень ярко отметил свое совершеннолетие - заключил контракт с испанским "Алавесом" (февраль 2017 г.) до 2021 года. Летом прошлого года его перевели из молодежки в дублирующий состав, а осенью - на правах аренды в "Сан-Игнасио", который играет в четвертом дивизионе чемпионата Испании. Хахлев принял участие в 21 матче и забил один гол.

Стоимость: 50 000 евро.

Максим Чех
С 9 лет Чех - в "Шахтере", сейчас он капитан молодежной команды донецкого клуба. В турнирах УЕФА дебютировал в 16 лет, когда вышел на поле в составе U-17 в поединке отбора к чемпионату Европы против Молдовы. Матч закончился ничьей 1:1. Кроме того, Чех с "Шахтером" играл в шести матчах в Юношеской лиге УЕФА и забил гол в прошлом сезоне.

Стоимость: 50 000 евро.

Виктор Корниенко
Защитник начал карьеру в "Ильичевце", а после ликвидации команды U-19 перешел в "Шахтер". Этой зимой тренировался с основой донецкого клуба.

Стоимость: 50 000 евро.

Георгий Цитаишвили
Этот полузащитник киевского "Динамо" - один из лидеров молодежной сборной. За основную команду клуба он уже успел отыграть семь матчей, в том числе - последний матч группового этапа Лиги Европы-2018/19 против "Яблонца".
Его отец Климентий Цитаишвили - бывший грузинский футболист.

Стоимость: 800 000 евро.


Георгий Цитаишвили

Сергей Булеца
Еще один лидер молодежки и одновременно один из самых перспективных воспитанников "Динамо". Однако за основу еще не выходил. В полуфинале этого чемпионата мира Булеца забил единственный гол в матче итальянцам, а до этого, в феврале поучаствовал в разгроме U-19 “Ювентуса”. "Бело-синие" тогда забили три сухих мяча.

Стоимость: 50 000 евро.


Сергей Булеца

Алексей Кащук
Этот полузащитник - одна из звезд юношеской команды "Шахтера".

Стоимость: 50 000 евро.

Владислав Супряга
В финале U-20 этот нападающий отметился дублем. Перешел в "Динамо" из "Днепра-1". При этом на Супрягу уже успели обратить внимание и "Манчестер Сити", и "Юве", и "Аякс". Однако с игрой в основе "бело-синих" пока не очень складывается.

Стоимость: 4,5 млн евро.

Даниил Сикан
Начал в Полесье, дебютировал в УПЛ за "Карпаты" в 17 лет, затем перешел форвардом в "Шахтер", а оттуда - в "Мариуполь". По имеющимся данным, форварда может арендовать венгерский "Ференцварош".

Стоимость: 200 000 евро.

Александр Петраков
Тренер украинской U-20 – воспитанник школы "Динамо". Он никогда не играл за первую команду киевского клуба, зато в составе черкасского "Днепра" стал серебряным призером УССР (1979 г.).
Затем Петраков занялся тренерской работой. Он возглавлял "ЦСКА-2 Киев", "Спартак Сумы", "Винницу". В 2001-2005 гг. вернулся домой - работал в академии "Динамо". А позже пришел в ФФУ и начал тренировать юношеские и молодежные сборные Украины.
В прошлом году он вывел нынешних чемпионов мира в полуфинал чемпионата Европы-2018.

"Хочу поздравить ребят, а также тренерский и административный штаб. И, пусть это и громко сказано, весь украинский народ. Поддержка болельщиков? Они нам очень помогли. Мы играли, как будто дома. Болельщики нас гнали вперед и помогали, огромное им спасибо за это", - сказал после финальной игры Петраков. Он отметил, что это был матч всей его жизни.


Александр Петраков

Фото: Facebook турнира

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Теги: футбол, U-20
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