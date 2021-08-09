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Чуть с другой стороны. Или почему Лионель Месси ушел из Барсы из-за фанатов

Цей матеріал також доступний українською
Чуть с другой стороны. Или почему Лионель Месси ушел из Барсы из-за фанатов

председателя правления АТФБанка, Казахстан
09.08.2021, 10:14

Два самых успешных клуба Испании: "Барселона" и "Реал Мадрид", на 100% принадлежат их фанатам. И в этом есть нюанс

Футбольный клуб "Барселона" -  самая большая команда в спорте. По крайней мере, по выручке. Но в отличии от других суперклубов, Барса почти не приносит операционную прибыль. Те же Dallas Cowboys заработают при выручке 800 млн около 280 млн. У Барсы же убыток в размере 118 млн при выручке больше 1 млрд. Ожидается, что в этом году убытки составят вообще более 500 млн. 

Можно долго разбирать факторы, но есть один, который все показывает. Фонд заработной платы составляет 110% выручки. И поэтому Лионель Месси должен был уйти.

И поэтому модель участия фанатов – это ключевая проблема. Так как они выбирают президента.

Большинство команд – это компании с частными владельцами. В Испании два самых успешных клуба: "Барселона" и "Реал Мадрид", на 100% принадлежат их фанатам.

В 1990-е и 2000-е годы это дало им финансовое преимущество перед их соперниками. Поскольку им не нужно было приносить прибыль акционерам, они могли финансировать приобретение дорогостоящих игроков за счет крупных долгов. 

Но затем появились фонды, миллиардеры и шейхи, и все поменяли. Они начали финансировать покупки игроков не только за счет долгов, но и за счет вложений в акционерный капитал. А испанские клубы не могут продать долю без одобрения болельщиков; сценарий, который невозможно вообразить.

Начался мучительный поиск решения. Суперлига была одним из решений. Это было бы совместное предприятие, а значит собственный капитал. Под который можно было привлекать дополнительный капитал. Но вы ее убили.

Теперь уже ЛаЛига предоставляет командам аналогичную возможность. 10% продать гиганту CVC Capital Partners.

Суперлига, ситуация с Месси внесли раздор в стройные ряды фанатов. Которые начали метаться и разбираться в причинно-следственных связях. 

Какая модель владения лучше и надежнее? Конечно, политкорректно говорить, что немецкая, с ее балансом между частной и фанатской собственностью кажется более разумной. 

Но мне верится, что именно американская система частных владений более стабильна во времени. И именно она дает одновременно стабильность развития из-за частного владения и зрелищность спорта из-за системы драфта и потолка зарплат.

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футбол испания Лионель Месси Барселона месси уходит ЛаЛига Коваленко Сергей
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