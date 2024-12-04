Від мобілізації на 100% застраховані лише працівники ВПК та силовики. Важливо, звернути увагу саме на силовиків: опора режиму має захищати режим і її купують не стільки підняттям зарплат, скільки тим, що вони не йтимуть воювати.

Решта так чи інакше потрапляють під мобілізацію (навіть держоргани, хоча на центральному рівні бронь втрачають лише 5%, а на нижньому регіональному рівні – 30% працівників). Власне, цей крок – ознака того, що влада в центрі відчуває остаточне вичерпування тих, кого умовно можна назвати добровольцями-контрактниками.

Остання спроба витягнути відносно великі маси людей через списання банківських боргів до 90 тисяч доларів (набула чинності тільки для нових контрактників з 01.12.24) явно не буде аж надто масовою. Я вважаю, що розраховується максимум на 100-200 тисяч нових контрактників, що співмірно із планом набору рекрутів на 2,5-5 місяців. Це коштуватиме російському бюджету 1-2 трлн рублів.

Іншими словами, російська влада готує фундамент для можливості провести ще одну хвилю мобілізації. Водночас виплати мобілізованим будуть значно меншими за виплати контрактникам. Вони не будуть нульовими, влада щось дасть, але це явно будуть не нинішні 20 тисяч доларів.

Чи буде проведена ця мобілізація наприкінці весни (російські центри не готові переварити одночасно і призовників, і контрактників), поки неможливо відповісти. Та й усе залежатиме від переговорного процесу.

Поки ми можемо констатувати лише дві важливі речі:

- якщо до травня ми не вийдемо на замороження конфлікту, вірогідність його затягування ще на місяці (рік) різко зростає;

- росіяни зараз розглядають обидва сценарії (заморожування і не заморожування) і тому вже зараз починають планово готуватися до продовження війни.

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