Європейський рахунок для нерезидента – як легально й швидко оплатити нерухомість в Іспанії

Купити житло в Іспанії нескладно. Більшість питань виникає тоді, коли потрібно підтвердити походження коштів і правильно перевести їх у Європу для оплати нерухомості. Саме цей етап часто викликає найбільше запитань у клієнтів, які інвестують у житло за кордоном.

Рішення, описані нижче, базуються на реальній практиці та застосовуються лише для легальних доходів, підтверджених документами.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net