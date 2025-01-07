Представник Трампа Кіт Келлог відклав свій приїзд до Києва щонайменше до 20 січня. Що це означає?

1. Я вже неодноразово говорив, що Путін не збирається поки сідати за стіл переговорів і висунув неможливу умову: Україна має офіційно відмовитися від своїх територій (сценарій Чехословаччини 1938 року чи повоєнної Фінляндії).

2. Трамп, наскільки я розумію, очікує, чи Україна дасть сигнал, що готова відмовитися від НАТО в обмін на розширені гарантії безпеки. І це, зараз, як мені здається, один із базових переговорних принципів (де-факто, початок діалогу з Путіним). Україна такий сигнал не дала.

3. Важливо звернути увагу на позицію адміністрації Байдена, яка в останні дні свого правління різко підняла ставки у війні. Зокрема, варто звернути увагу на наш удар по порту Усть-Луга (головній нафтогазовій перевалці РФ на Балтиці). Практично рік ми не били по цьому порту. І не били через обережність адміністрації Байдена, яка боялася, що такі удари можуть збільшити ціну на нафту.

Треба подивитися за тим, як далі розвиватимуться події, але наш останній удар – це з одного боку сигнал росіянам про можливу ескалацію. А з іншого — ми не маємо відповіді на питання: для Трампа це шлях до миру через ескалацію чи поки небажаний фактор? Адже поки світ і США не готові до швидкого заміщення російської нафти. Хоча страх можливого закриття нафтових доходів інколи може бути більшим, ніж саме закриття.

4. Ми повинні мати на увазі, що анонсоване Трампом 10% мито на європейські товари зробить низку європейських економік банкрутами. І продовження нашої війни – це якраз сильна переговорна позиція ЄС зі США. Це дуже дражливий момент, і він не є доконаним фактом, чи тим більше консенсусом для ЄС, але не враховувати його ми не можемо. Не враховувати його не може і команда Трампа.

5. В інтервʼю Фрідману Зеленський запропонував свій варіант переговорного процесу: спочатку виробляється спільна позиція США – Україна, а потім вже йдуть переговори з Путіним. Навряд чи такий варіант переговорів зараз готові беззастережно підтримати в команді Трампа.

6. Поки взагалі незрозуміло, як відбуватиметься діалог команди Трампа з Пекіном. Зараз ми чуємо виключно про "силовий" варіант. Але я повторю те, що говорив неодноразово: без Китаю рівняння формули миру (заморожування) вирішується вкрай складно.

7. Варто звернути увагу на внутрішні процеси в Україні, за якими точно слідкують у команді Трампа.

Загалом відкладення візиту Келлога є більш ніж логічним, з погляду Трампа. Жодних швидких рішень за цих умов немає. А якщо їх немає, то немає і сенсу їхати до Києва. З іншого боку в команді Трампа наразі немає альтернативи планові Келлога. Тому всі рішення переносяться щонайменше на лютий. Це розуміють і в Москві. А тому все, що ми почули останніми днями про те, що потрібно ухвалити "просте рішення" й "ампутувати непотрібні території", буде базовим внутрішньоукраїнським наративом корисних ідіотів та російських консервів.

Але в команді Трампа розуміють, що в лютому тільки лінивий критик Трампа не питатиме: "А де ж розв'язання питання України за один день". І якщо не буде якоїсь теми, яка замістить Україну, це змушуватиме команду Трампа грати у швидкі шахи. Я тримаюся своєї думки, що є дві речі, які можуть змусити Путіна сідати за стіл переговорів, – нафтові доходи і страх втратити підтримку Китаю.

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