Путін заявив: ще трошки і буде ядерний удар. Що це означає

Путін заявив: ще трошки і буде ядерний удар. Що це означає:

1. В Росії прискорюють процес переговорів.

2. Росія підіймає ставки перед виборами в США, розуміючи, що ніяких переговорів поки не передбачено.

3. Росія імітує гру проти Китаю, показуючи Заходу (США), що готові на самостійну гру.

4. Росії вкрай важливо зіграти на українському полі і повністю обнулити візит Зеленського в США, навʼязавши свій порядок денний для України.

5. Головний комплекс Путіна – не розвал СРСР, а карибська криза. Він вважає, що якби Хрущов тоді не здався, Штати б програли ще тоді.

Головне, свою заяву Путін обклав умовами. І ніякого ядерного удару не буде.

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