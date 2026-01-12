Розбір
"Він буде безшабашним". Чи погодить Рада призначення Федорова в Міноборони і що це змінить
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Маріам Оганнисян
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Цього тижня Верховна Рада України може проголосувати за кадрові перестановки в Кабміні. Дениса Шмигаля, який дуже ефективно проявив себе на посаді міністра оборони, замінять на Михайла Федорова.
Ця рокіровка подобається не всім народним депутатам – мовляв, знімати його зарано. Але чи підтримають вони її в парламенті і на що вона вплине? Щоб зрозуміти це, LIGA.net поговорила із парламентарями та представниками громадської наглядової ради при Міністерстві оборони.
