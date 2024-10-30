Чому попит на валюту у жовтні побʼє історичний рекорд
Андрій Шевчишин
фінансовий аналітик
За 9 місяців 2024 року банки завезли рекордні об'єми готівкової валюти – 11,194 млрд дол. Це більше на 18%, ніж було завезено за весь 2023 рік (9,46 млрд), і більше, ніж було сумарно завезено за весь 2021 й 2022 рік разом узяті.
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