Верховна рада має в цілому проголосувати законопроєкт № 12066 про реєстр військовослужбовців. Це ще один важливий крок до міцної цифрової армії

Навіщо створювати новий реєстр?

Спочатку може здатися, що потреби у цьому реєстрі нема. Але вона є і дуже велика. Зараз усі дані про військовослужбовців зберігаються в реєстрі Оберіг. Або в окремих системах кадрового обліку, які мають дуже чутливу інформацію про військових — звання, посада тощо — і не можуть через це обмінюватися даними з іншими системами. Це створює багато помилок, труднощів і незручних ситуацій для наших захисників.

Що дасть цей реєстр військовим?

Ми бачимо, що запит на це є і дуже великий. Наприклад, флагмани Міністерства оборони — застосунки Резерв+ та Армія+. Через Резерв+ понад 3 мільйони українців оновили дані і згенерували собі військовий електронний документ. А ще понад 200 тисяч українців отримали чи поновили собі відстрочки без збору папірців і черг до ТЦК. Чому? Бо у них є Оберіг, де зберігаються усі дані про них. А ще у Оберіга є взаємодія з іншими державними реєстрами. І це допомагає впроваджувати необхідні сервіси на кшталт тих самих відстрочок.

Свій окремий реєстр повинні мати і військові. Бо він стане головним елементом, фундаментом, на якому можна буде побудувати цілу екосистему швидких і зручних послуг для них. Щоб це були не тільки рапорти і довідки про військову службу, а й, наприклад, усі можливі категорії виплат. Або щоб цей повноцінний доступ мала і родина військового чи військової. В ідеалі, хочемо, щоб 90% сервісів та послуг перейшла у "цифру".

Інформація у реєстрі буде зашифрована таким чином, щоб реєстр військовослужбовців міг спокійно взаємодіяти із іншими реєстрами. Через нього можна буде швидко дізнаватися про статус людини у війську, усю необхідну інформацію, що потрібна для отримання послуг. Наприклад, ту ж довідку форми 5, щоб підтверджує службу бійця, дають після затвердженого рапорту. А так статус можна буде оперативно переглянути у реальному часі.

До того ж, точні статистичні дані з цього реєстру допоможуть краще розуміти військовому керівництву, що відбувається із людським ресурсом і як краще його використовувати.

Виходить, що реєстр покращить облік і управління даними про військових?

Так, необхідна інформація — як і для отримання послуг, так і у контексті стратегічного військового планування — надходитиме не за робочі дні, а за хвилини. Також зросте точність і актуальність даних.

До речі, відсутність централізованого реєстра — це одна з причин, чому певна кількість військових не може авторизуватися у Армія+. Бо дані про них є, але вони знаходяться не там, де треба, і не у тому форматі, щоб забезпечити максимальний рівень захисту чутливої інформації.

Як працюватиме реєстр?

Кожен військовослужбовець отримає свій Military ID. Це як Армія ID у застосунку Армія+, завдяки якому можна подавати електронні рапорти. Military ID дасть можливість ідентифікувати військового. І це значно спростить зв'язок між реєстрами для отримання необхідних послуг.

Обмін між зовнішніми реєстрами відбуватиметься завдяки номеру картки платника податків. А в системах Міністерства оборони буде використовуватися саме Military ID.

А що із безпекою персональних даних?

Завдяки Military ID дані знеособлюються. Якщо номер картки платника податків є у публічних реєстрах, та містить у собі дату народження та стать людини, то Military ID — це лише набір цифр, який матиме сенс тільки під час взаємодії внутрішніх реєстрів.

Реєстр військовослужбовців не міститиме жодної чутливої інформації про людину, що служить. Не зазначатимуться посада, звання, номер військової частини чи спеціальність, оскільки ці дані не потрібні для отримання послуг.

Перед запуском реєстр пройде ретельну перевірку, щоб отримати сертифікат Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). Віднедавна перевірки відбуваються за стандартами НАТО. Це протоколи, завдяки яким перевірки стали більш ґрунтовними і суворими. Тож можна не сумніватися, що всі процеси зберігання, обробки та передачі даних відповідатимуть державним стандартам кібербезпеки.

Певна, що окремий реєстр для військових вкрай необхідний. Він не тільки зробить дані про наших бійців якіснішими, а ще й допоможе побудувати екосистему, у центрі якої — військовий із своїми потребами, які можна швидко реалізувати без черг, паперових довідок й якихось додаткових доказів того, що він — захисник і має право отримати заслужене.

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