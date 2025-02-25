Чи варто дивуватися стосункам США та Росії? Ось про що говорить 250-літня історія цих взаємин
Сергій Громенко
кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього
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