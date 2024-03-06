Представник Державного департаменту США Метью Міллер на черговому брифінгу зробив невелику, більше для свого внутрішнього слухача, але ключову заяву:

"Ми вважаємо, що Україна має план, який вона може реалізувати, щоб досягти перемоги на полі бою. Подібне ми вже бачили в Чорному морі. За останні 24 години вони затопили ще один російський військовий корабель. У нас є впевненість, що українські військові мають у запасі ще кілька сюрпризів. Ми з нетерпінням чекаємо на результати".

Вичерпно. Ключове тут – "з нетерпінням чекаємо на результати". Це не секрет, що США мають ще механізми щодо продовження підтримки України навіть незважаючи на ось ту метушню в Сенаті з пакетами допомоги. Призупинення допомоги пов'язане не з тим, що вони не можуть схвалити пакет, точніше не тільки з цим.

Щоб розуміти цю логіку, вкотре спрямую вас до одного з останніх інтерв'ю Кіссінджера. Як на мене, це прикладний посібник із взаємин з американцями.

США завжди допомагають і вкладаються в тих, хто не просто бореться, а демонструє неабиякі здібності плисти, будучи зі зв'язаними ногами, і ще коли тебе б'ють палицею по голові. Як, наприклад, це показала Україна у 2022 році, або сирійські курди у 2014-му, або Ізраїль у 1967-му тощо. Інакше вони тебе кидають (або зводять допомогу до мінімуму), як вони зробили з національним урядом Афганістану.

Це логіка ринку: падаючого — підштовхни, тому, хто йде вперед незважаючи ні на що, – допоможи.

Нинішня ситуація з допомогою від США безпосередньо пов'язана з торішнім українським наступом, і американці зараз вичікують, по-перше, нових крутих ходів від України, по-друге, такою шокотерапією виводять зі сну Європу, до речі, успішно. Європейці так перелякалися, що аж Петр Павел "раптово" знайшов снаряди, а Макрон почав косплеїти з себе Наполеона.

Наразі, слідуючи заяві Міллера, Держдеп уважно спостерігає за подальшими діями України. Їм уже подобається те, як українці топлять російські військові кораблі, але хочуть бачити більше результатів. Ось побачите, як тільки треба буде, "чудесним чином" спадуть всі тяганини та обмеження, і допомога від США знову піде.

Ми – ізраїльтяни, все це проходили вже з ними в минулому і дуже добре знаємо, що собою являє наш найближчий друг. Щоб ви розуміли, тут не просто логіка ринку – це сама суть США. Вони самі, будучи андердогом, вистояли у своїх війнах за незалежність проти могутньої Британської імперії. Потім вистояли проти своїх сепаратистів – жителів півдня, коли тим допомагала вся Європа – зброєю і не тільки.

Тому це не тільки логіка ринку, це логіка фронтира, зухвалості, нахабства, агресивного підкорення нових горизонтів, всупереч початковим програшним позиціям.

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