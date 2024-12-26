Росіяни озвучили базовий сценарій для переговорів: це так званий фінський варіант, коли Україна має юридично погодитися на анексію територій

Ось дослівна цитата Лаврова: "Перемирие — путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности РФ и законные интересы безопасности наших соседей".

Іншими словами, Росія наполягатиме на тому, щоб Україна, в присутності інших країн, погодилася на анексію частини території.

Чи розуміє це команда Трампа? Думаю, що так. Правда, поки що у них, як я розумію, немає якихось підходів до того, як вести переговори з Росією. Річ у тому, що на сьогодні в США практично немає інструментів впливу на Росію, крім ціни на нафту. Але й сама ця ціна є, поки що, більш wishful thinking, ніж реальність.

Я багато разів говорив одну важливу річ: вирішення формули миру без Китаю неймовірно складне. Тому, напевне, варто дивитися не лише на візит Келлога в Київ, який навряд чи буде проривним. Не менш важливо дивитися на відносини Китай – США і на те, що робитимуть США в цьому напрямку.

І останнє, бажання Росії – ще не означає, що так воно й буде. Але ми маємо памʼятати: ціль росіян не лише фінський сценарій. Точніше, фінський сценарій — це перший етап. Другий етап – грузинський сценарій. І це, між іншим, страшніше для нас, ніж перша забаганка Путіна.

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