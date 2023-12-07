Буде не просто, але ми впораємось

Зараз багато людей знаходиться на низькій точці синусоїди настрою. Це зрозуміло. Багато хто боїться за макрофінансову стабільність у 2024 році. Особливо ті, хто дивляться дебати в Конгресі США або стежать за дискусією в Єврокомісії, Раді Європи або Європарламенті.

Скажу так: буде не просто, але ми точно впораємось:

1. Спочатку будуть гроші від МВФ

2. Потім від США

3. Потім від ЄС

А потім ще будуть гроші від інших наших партнерів: Світового Банку, інших країн G7 (наприклад, Японії, Канади та Британії), інших великих країн (наприклад Південної Кореї або Норвегії). А ще є маленькі країни (як Литва), які також нас підтримують.

Є інші IFIs: ЄБРР, ЄІБ, IFC, KfW.

Є 19 DFIs, які об’єднані в Ukraine co-investment platform (DFC, Japan International Cooperation Agency (JICA), Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), British International Investment (BII), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), Investment Fund for Developing Countries (IFU, Denmark), і всі інші: BIO, COFIDES, Finnfund, Norfund, SOFID, SIFEM, Swedfund, CDP, FinDev Canada, JBIC.

І це ми ще особливо не звертали свою увагу на Bahrain Development Bank, Emirates Development Bank, Industrial Bank of Kuwait, Qatar Development Bank та Qatar Fund for Development.

Тобто – сумніви в бік. Треба працювати заради Перемоги. Гроші будуть.

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