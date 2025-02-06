Їхня ціль зараз – не переговори, а тягнути час

Росія де-факто зняла свою вимогу – "спочатку вибори, а потім реальні переговори".

З того, що я розумію, дуже попередньо, іде погодження такої маршрутної карти:

1. Припинення вогню.

2. Паралельно підписується якийсь рамковий документ (хто підписант, поки, як я розумію, вирішується).

3. Цей рамковий документ передбачає підписання пакету якихось рішень (закони, укази, постанови, як в Україні, так і в Росії).

4. Вибори у найкоротші терміни.

Ще раз повторюся: це дуже попередній варіант, і росіяни намагатимуться зірвати його, перш за все руками українців. Їхня ціль зараз – не переговори, а тягнути час.

Що робитимуть росіяни?

1. Виставлятимуть свідомо неможливі умови (від відсторонення від балотування тих чи інших політиків до вимог ліквідувати наш ВПК).

2. Можна не сумніватися, що буде запущено інформаційні кампанії по типу "Чому переговори йдуть за зачиненими дверима", "Є секретні протоколи" тощо.

Ціль росіян — максимально дестабілізувати й без того складну внутрішню ситуацію.

Я не відкрию тут Америку, коли скажу, що на цьому етапі інформаційна безпека стає базовим викликом всередині країни.

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