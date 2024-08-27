Меседж простий – "Акела промахнувся", і чим швидше еліти його здихаються, тим краще для держави і власне еліт

За останній місяць усі надії на завершення чи бодай деескалацію бойових дій через перемовини зникли "як роса на сонці". І Зеленський, і Путін зробили відверті ставки на зміну "режиму" в стані ворога. Часу до американських виборів, які поза контролем обох сторін і можуть суттєво вплинути на плани, наміри та здатність продовжувати війну (особливо України), залишилося зовсім небагато. І тому сторони, схоже, пішли ва-банк з вірою, що система ворога вибухне зсередини: треба тільки ще трохи дотиснути. Тож жодних правил і "червоних ліній" у цій війні наступні 2,5 місяці не буде.

До того ж ставки зроблені дуже персональні. Не на колапс державності як такої, а саме на кардинальний підрив легітимності лідерів і їхніх "режимів" зсередини. І Зеленський, і Путін роблять і робитимуть усе, аби продемонструвати неспроможність опонента тримати ситуацію всередині їхніх відповідних країн під контролем. Меседж простий – "Акела промахнувся", він уже не той, як колись, і чим швидше еліти його здихаються, тим краще для держави та власне еліт.

Звідси зухвалість Курської офензиви (воєнно-стратегічний сенс якої, враховуючи суттєве просідання оборони на критичному для нас Покровському напрямі, залишається воєнною таємницею) й особисті образи на адресу Путіна в офіційному привітанні Зеленського на День Незалежності України. Звідси й відповідь кремлівського упиря, масштаби якої ми оцінимо лише згодом.

Мости для перемовин, окремих домовленостей і деескалації спалені принаймні до середини листопада. Сторони зробили ставки на колапс легітимності, а відтак і на заміну "режиму" (читай – президента та його команди) у ворожій країні. Часу в обох обмаль. Тому всі способи будуть прийнятними для досягнення мети. На нас чекає "весела" осінь...

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