Хочу зафіксувати вектори, де відбулися основні, на мою думку, зміни. І сконцентруюся на сфері послуг та продажах.

Напрям №1: інтеграція IT-систем

Бізнеси дотримуються західного підходу, коли на кожний великий блок функціоналу створюється окремий продукт. Будь-яке рішення розробляється, в першу чергу, з огляду на інтеграції, які потрібно реалізувати — телефонія, SMS-розсилки, банки, платіжні системи, CMS, поштові служби тощо. В IT-інфраструктурі з’явилася злагодженість та цілісність, оскільки продукти розгортаються відповідно до потреб. Тут хочу відзначити УТП українських розробників: вважаю, що наші продукти значно розширені, аніж це передбачається в західних, і їх простіше інтегрувати між собою.

Надалі цей напрям розвиватиметься в сторону ще більшої універсальності ПЗ, коли власник бізнесу зможе інтегрувати IT-рішення без значних зусиль з боку розробників.