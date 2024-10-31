Це базова цифра для розуміння, чому вам варто інтегрувати ШІ у власні бізнес-процеси, якщо прагнете залишатися конкурентними. Важко точно визначити, де ШІ буде найефективнішим для кожної окремої компанії, проте є кілька загальних аспектів, які варто врахувати вже зараз, незалежно від розміру та сфери бізнесу.

Персоналізація та покращення клієнтського досвіду. ШІ — ваш ключ до розуміння не просто "портрета" чи сегмента аудиторії, а кожного конкретного клієнта. Алгоритми дозволяють виявити найменші деталі, за якими окремий користувач ухвалює свої рішення. Від таргету, емейл-розсилок та push-сповіщень до чат-ботів та кастомних систем рекомендацій, персоналізація — ефективний шлях до побудови довготривалих відносин, збільшення продажів і покращення клієнтського досвіду.