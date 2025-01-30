Про що мріють українці – пʼять важливих висновків з останнього опитування
Мирослава Товкало
академічна директорка мережі освітніх проєктів МрійДій
Мрія і відображення часу, в якому живемо
Під час воєнного 2024 року українці мріяли про перемогу. Саме цю мрію респонденти поставили на чолі рейтингу, маючи змогу обрати з переліку три найважливіших для себе мрії.
Для 68% опитаних українців перемога — на першому місці серед усіх мрій; для 32,6% респондентів – мирне безпечне життя; міцне здоров’я – для 27,3% опитаних.
Українці мріють глобально
Загалом, якщо проаналізувати пріоритетність мрій для опитаних українців за підсумком трьох виборів, то у трійці домінують дві мрії, які мають глобальний вимір, тобто спрямовані на задоволення потреб не однієї людини.
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