Мрія і відображення часу, в якому живемо

Під час воєнного 2024 року українці мріяли про перемогу. Саме цю мрію респонденти поставили на чолі рейтингу, маючи змогу обрати з переліку три найважливіших для себе мрії.

Для 68% опитаних українців перемога — на першому місці серед усіх мрій; для 32,6% респондентів – мирне безпечне життя; міцне здоров’я – для 27,3% опитаних.

Українці мріють глобально

Загалом, якщо проаналізувати пріоритетність мрій для опитаних українців за підсумком трьох виборів, то у трійці домінують дві мрії, які мають глобальний вимір, тобто спрямовані на задоволення потреб не однієї людини.