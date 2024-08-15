Знов Лукашенко працює ретранслятором Путіна. Знов Путін хотів би переговорів. Одночасно Росія ще й вперше за всю війну сама ініціювала обмін полоненими (на тлі масового захоплення в полон росіян – строковиків, контрактників, тіктокерів, вертухаїв – на Курщині). Отже, навіть за демонстративного падіння інтересу до "СВО" (це вже цікавить лише одного росіянина з п'яти) кадри з колонами й штабелями полонених справили достатнє враження.

Плюс якісно відпрацьовують углиб Росії спецпідрозділи СБУ та ГУР: для росіян практично до Уралу війна вже не "десь там", а в них вдома. Вони слухають звуки вибухів, дослухаються до скрекотання дронів, виглядають заграву пожеж, проводжають очима до землі літаки з димними хвостами. Їм страшно. От тепер їм страшно, а не радісно, що вони знову на когось напали і вбивають.

Звісно, ніяким заколотом і скиданням Путіна це не обернеться – це ж росіяни. Але очевидно, що під цю справу з Путіна почали тягнути набагато більше грошей і повноважень спецслужби.

Ймовірно, прямо зараз десь триває підкилимний торг Бортнікова та колег із царем. І це на додачу до традиційної чималої данини тіктокерам Кадир-Юрту, котрі від початку великої війни та санкційного тиску ще й підгрібають під себе чимдалі більше столичних бізнесів та майна.

Ймовірно, торг дійсно максимально неприємний для Путіна, якщо він аж отак зарядив Лукашенка.

І навряд чи Путін не розуміє: захоплення ЗСУ більших територій Курщини чи й Бєлгородщини, утримання ЗСУ цих територій протягом місяців чи не захоплення і неспроможність утримати — це мало на що вплине у глобальному плані. Вирішальним став факт, що росіяни не подужали витиснути ЗСУ з Курської області протягом доби.

Прецедент зафіксовано у всякому разі. Різний розвиток подій вплине на конкретні пункти глобального торгу, але не на сам торг, до якого обставини примушують Путіна.

До негативних чинників додалась ще й демонстрація відсутності в Кремля "червоних ліній". Отже, за наявних умов Росія виходитиме на переговори вже щонайменше з утричі ослабленими позиціями. І ймовірно, що такого буде більше. Зокрема тому, що у США вибори. Можливо, Путін заметушився, бо очікує, що затягування з переговорами послаблюватиме стартові позиції торгу РФ щотижня. Тобто ситуація стала дзеркальною до того, на що розраховував Путін від осені 2022 року і до нинішнього серпня.

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