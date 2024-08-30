Російська імперська ідея не з Путіним повʼязана, а з тим, якою вони бачать свою державу. І ця політична ідея народилася зовсім не в Київській Русі. То була інша епоха, інші думки і емоції. Дуже цікаво писав про це Костомаров, наш український історик 19 століття. Він казав про федеративну природу Русі. Йшлося про те, що вона дуже децентралізована була, є різні точки впливу, але це не те що поглинає всіх інших.