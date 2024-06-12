Під час енергетичної кризи, що посилилася з повномасштабним вторгненням, ми ухвалили рішення зосередити свою місію на впровадженні рішень у сфері енергетики

Відновлення енергопостачання

Наприклад, маленька Кропивницька центральна районна лікарня у Кіровоградській області, яка обслуговує майже 3 000 пацієнтів, понад половина з яких є надзвичайно вразливими — інваліди або літні люди, — не має альтернативних джерел живлення під час відключень електроенергії. Тому на початку лютого 2024 року ми разом із партнерами доставили до цієї лікарні 5 ECOFLOW, щоб лікарня мала можливість підтримувати життєво важливі показники пацієнтів і залишатися на зв'язку. Також у цей же період ми передали чотири великі генератори різної потужності — від 7,5 кВт до 20 кВт — до Чорноморської громади, щоб навіть під час обстрілів важливі інфраструктурні об'єкти мали воду, електроенергію та повну комунікаційну здатність.

Відновлювана енергія для незламних громад

Зосереджуючись на сонячній енергії, яка є гарним варіантом незалежного джерела відновлювальної енергії, ми хотіли закласти фундамент для автономних громад, аби вони змогли розвиватися попри енергетичну кризу.

Цей пілотний проєкт ми почали зі школи, розташованої в Чернігові. Упродовж цілого місяця під окупацією школа була життєво важливим прихистком для мешканців. Після звільнення міста школа відновила свою роботу за призначенням, однак постійні перебої з електропостачанням порушували навчальний процес. Щоб школа мала можливість працювати під час відключень електроенергії, забезпечуючи безперервність роботи до відновлення централізованого електропостачання, ми встановили альтернативне рішення з використанням сонячних панелей та всього необхідного обладнання. Оскільки ініціатива мала не лише гарні результати, а й позитивний відгук, було вирішено поширювати її на інші громади в Україні.

Проєкт "Чиста вода" для Миколаєва

Ситуація з питною водою в Миколаївській області є однією з найважчих в країні, оскільки рівень забруднення значно перевищує норму. Відтак на тлі гострої нестачі питної води, спричиненої постійними обстрілами російськими військами критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури, 15 вересня 2023 року в Миколаєві відкрили мобільну станцію безкоштовного водопостачання для місцевих жителів. Для цього в районі було побудовано свердловину та цілу систему фільтрів. Вода, видобута зі свердловин, ретельно фільтрується за допомогою ізраїльського обладнання Arkadia Water Treatment, яке зберігає її природну структуру та корисні мікроелементи.

До реалізації проєкту "Чиста вода" ми залучили завод з очищення води "JEWROPE" та заручилися підтримкою ізраїльського волонтера Євгена Неймера.

Створення Пунктів незламності

Ситуація в Україні постійно змінюється, тому, щоб залишатися ефективними, ми мусимо максимально швидко реагувати на нові обставини. Наприклад, із жовтня 2023 року до квітня 2024-го ми спільно з Фондом Говарда Г. Баффетта та Укрзалізницею створили 111 Пунктів незламності: 96 на залізничних станціях по всій Україні та 15 у приміщеннях інших партнерів Nova Ukraine. Завдяки швидкій організації понад 1,3 мільйона людей змогли у критичний момент скористатися послугами цих пунктів.

За воєнних реалій завжди бракує часу та ресурсів. Ми приймаємо цю реальність і дотримуємося щільних графіків та ефективно використовуємо обмежені ресурси, особливо коли це стосується наших інфраструктурних проєктів. Попри безперервні російські авіаудари, які цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру в різних регіонах, ми продовжуємо знаходити ресурси. У Миколаєві, Чернігові, Кропивницькому та інших громадах, ми зосереджуємо увагу на людях: на цивільних і наших волонтерах, у координації із місцевою владою.

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