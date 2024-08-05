Якщо невелика частина росіян готова буде боротися з головною проблемою і причиною війни – російським імперіалізмом – то нам може бути по дорозі

Ми забагато часу та енергії витрачаємо на росіян, замість того щоб витрачати їх на наших партнерів і на скептиків та потенційних партнерів, яких можна переконати і зробити друзями.

Росія – імперія, яка в різних іпостасях (московська орда, Російська імперія, Радянський Союз) нас окуповувала і знищувала. Переважна більшість росіян підтримує Путіна і війну, причому підтримує радісно. Всі 33 роки нашої незалежності Росія намагалася нас повернути під її контроль і для цього наводнювала наш простір "русскім міром" – від експертів і журналістів до російських грошей і корупції, використовуючи наші постколоніальні рани й атакуючи всіх, хто будував українську європейську Україну незалежну від Росії. Це треба просто зрозуміти і прийняти як факт.

І енергію, час і зусилля витрачати на те, щоб продовжувати активно ширити правдиву інформацію серед тих, хто поділяє наші цінності, а також тих, хто не знає чи сумнівається чи навіть виступає проти, але хто не є росіянином чи їхнім колаборантом/агентом. І переконувати їх в тому, що тільки більше зброї і допомоги Україні, і більше санкцій і ізоляції для росіян (всюду і для всіх) – це шлях до перемоги України, демократій і міжнародного права, а також шлях до поразки Росії та імперської ідеї, яку вона несе і яка рухає її агресивні війни проти дуже багатьох сусідів та поневолених народів всередині Росії.

І це важливо донести до громадян країн, до їхніх лідерів і всіх, хто ухвалює рішення чи впливає на них, – академій, науковців, спортсменів, культурних діячів тощо. Але нам не так вже й важливо чи навіть корисно переконувати в цьому росіян – хороших чи ні, бо нам не потрібні наші колишні колонізатори як посередники у спілкуванні зі світом. Ми робимо це самі. І маємо робити більше і наполегливіше. Всіма мовами світу. Не російською.

І якщо невелика частина росіян це зрозуміє і готова буде боротися з головною проблемою і причиною війни – російським імперіалізмом – то нам може бути по дорозі. Але більш ймовірно, боротися проти імперіалізму буде багато досі поневолених Росією народів, а не ліберальні росіяни, які хочуть побудувати "прекрасную Росію будущего", не змінюючи і навіть не помічаючи її імперського фундаменту, на жаль.

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