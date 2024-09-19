Як Україна може стати планом Маріо Драгі з порятунку економіки ЄС
Маріо Драгі, колишній функціонер ЦБ ЄС, на прохання Урсули фон дер Ляєн описав критичну ситуацію для майбутнього ЄС. А потім дав план пропозицій, але самі вони (європейці), впевнений на 100% Драгі, не впораються.
І тут уже відкриваються дуже цікаві можливості для України.
1. Почнемо з критичних матеріалів. Тут Європі без України не обійтися.
Україна має запаси 21 рідкісноземельного елемента з 30, визначених ЄС як критичні.
- Літій. Україна вважається одним із лідерів із запасів літію в Європі. Оцінки свідчать, що запаси літію становлять близько 500 000 тонн.
- Кобальт.
- Графіт. Україна посідає п'яте місце у світі за запасами природного графіту.
- Тантал та ніобій.
- Титан. Близько 20% світових запасів, Україна входить до першої десятки виробників титану у світі.
- Берилій. Одне з найбільших родовищ у Європі.
- Марганець. Близько 2,3 мільярда тонн, що становить близько 20% світових запасів.
- Германій.
- Мідь.
- Хром.
В Україні є не лише родовища, а й досвід перероблення багатьох із цих матеріалів, зокрема титану, марганцю та інших.
2. Безпека.
- Українська армія сьогодні найбоєздатніша армія Європи.
- Понад 1 млн українців, які пройшли війну, – це колосальний ресурс для безпеки Європи на аутсорсинг.
- Український ВПК точно більш мобільний, ніж європейський, швидше масштабується та потребує простіших процедур для запуску нових виробів.
- Український досвід асиметричних воєн, використання безпілотної системи, штучного інтелекту, сучасних засобів зв'язку та управління боєм.
- Експертиза у кібербезпеці.
3. Інновації та технології.
- В Україні IT-сектор розвивається найшвидшими темпами в Європі.
- Величезна кількість фахівців з технічною освітою.
- Набагато простіші регуляційні процедури для тестування всього (військові технології, біоінженерія, фармація та інше).
- Україна, як і раніше, космічна країна, що має і технології, і свої КБ, і ракетні двигуни, і ще багато чого.
4. Роботизація та підвищення продуктивності.
Україна має найбільший потенціал підвищення продуктивності праці серед країн ЄС.
- Українці вже мають великий досвід створення роботизованих систем.
- Росія своїм вторгненням зробила найшвидший у світі процес деіндустріалізації та декарбонізації України. Відповідно, ми отримали право на продаж екологічних квот та можливість будувати нові виробництва, які тут будуть роботизовані (основна причина – дефіцит кадрів).
5. Енергетика.
- До вторгнення ми мали досить низьку вартість електричної енергії. Цей досвід може бути повторений, були б інвестиції.
- Україна володіє одними з найбільших родовищ газу в Європі. Чим не інструмент зниження залежності від США та зниження вартості енергії для Європи?
Список можна продовжувати. Так, Україна може стати ключовим інструментом реалізації плану Драгі. І водночас прискорити інтеграцію до ЄС.
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