Україна може стати ключовим інструментом реалізації плану Маріо Драгі. І водночас прискорити інтеграцію до ЄС

Маріо Драгі, колишній функціонер ЦБ ЄС, на прохання Урсули фон дер Ляєн описав критичну ситуацію для майбутнього ЄС. А потім дав план пропозицій, але самі вони (європейці), впевнений на 100% Драгі, не впораються.

І тут уже відкриваються дуже цікаві можливості для України.

1. Почнемо з критичних матеріалів. Тут Європі без України не обійтися.

Україна має запаси 21 рідкісноземельного елемента з 30, визначених ЄС як критичні.

- Літій. Україна вважається одним із лідерів із запасів літію в Європі. Оцінки свідчать, що запаси літію становлять близько 500 000 тонн.

- Кобальт.

- Графіт. Україна посідає п'яте місце у світі за запасами природного графіту.

- Тантал та ніобій.

- Титан. Близько 20% світових запасів, Україна входить до першої десятки виробників титану у світі.

- Берилій. Одне з найбільших родовищ у Європі.

- Марганець. Близько 2,3 мільярда тонн, що становить близько 20% світових запасів.

- Германій.

- Мідь.

- Хром.

В Україні є не лише родовища, а й досвід перероблення багатьох із цих матеріалів, зокрема титану, марганцю та інших.

2. Безпека.

- Українська армія сьогодні найбоєздатніша армія Європи.

- Понад 1 млн українців, які пройшли війну, – це колосальний ресурс для безпеки Європи на аутсорсинг.

- Український ВПК точно більш мобільний, ніж європейський, швидше масштабується та потребує простіших процедур для запуску нових виробів.

- Український досвід асиметричних воєн, використання безпілотної системи, штучного інтелекту, сучасних засобів зв'язку та управління боєм.

- Експертиза у кібербезпеці.

3. Інновації та технології.

- В Україні IT-сектор розвивається найшвидшими темпами в Європі.

- Величезна кількість фахівців з технічною освітою.

- Набагато простіші регуляційні процедури для тестування всього (військові технології, біоінженерія, фармація та інше).

- Україна, як і раніше, космічна країна, що має і технології, і свої КБ, і ракетні двигуни, і ще багато чого.

4. Роботизація та підвищення продуктивності.

Україна має найбільший потенціал підвищення продуктивності праці серед країн ЄС.

- Українці вже мають великий досвід створення роботизованих систем.

- Росія своїм вторгненням зробила найшвидший у світі процес деіндустріалізації та декарбонізації України. Відповідно, ми отримали право на продаж екологічних квот та можливість будувати нові виробництва, які тут будуть роботизовані (основна причина – дефіцит кадрів).

5. Енергетика.

- До вторгнення ми мали досить низьку вартість електричної енергії. Цей досвід може бути повторений, були б інвестиції.

- Україна володіє одними з найбільших родовищ газу в Європі. Чим не інструмент зниження залежності від США та зниження вартості енергії для Європи?

Список можна продовжувати. Так, Україна може стати ключовим інструментом реалізації плану Драгі. І водночас прискорити інтеграцію до ЄС.

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