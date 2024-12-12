Архітектура — це не просто будівлі як фізичні об’єкти. Це культурний код, дзеркало історії й фундамент для майбутнього розвитку. У світі, де урбанізація невпинно змінює обличчя міст, інтеграція старого та нового давно перестала бути модним трендом, а виявилася нагальною необхідністю. Європейські міста довели, що повага до історії може бути вигідною — економічно, соціально та культурно. В Україні ж відсутність чітких правил і хаос у регуляторному полі часто ставлять під загрозу збереження унікальної спадщини, одночасно з непрозорими умовами для бізнесу, зниженням інвестиційної привабливості та створенням корупційних ризиків.

Європа: коли історія та сучасність працюють разом

Одним із найбільш яскравих прикладів є реконструкція старого електростанційного комплексу Battersea Power Station у Лондоні. Колишній промисловий гігант перетворився на багатофункціональний комплекс із житловими квартирами, офісами, торговельними зонами та розважальними майданчиками. Завдяки інтеграції сучасних рішень у старовинну архітектуру цей проєкт не лише зберіг унікальну атмосферу місця, а й став комерційно успішним.