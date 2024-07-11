Шлюб онлайн – це революційний сервіс, який дає змогу одружитися всього в кілька кліків. Аналогів реєстрації шлюбу в застосунку немає в жодній країні світу

До того як у Дії з’явиться новий сервіс, минає кілька етапів. Спершу наша команда аналізує, як працює послуга офлайн, який шлях проходить громадянин, щоб її отримати, якими нормативно-правовими актами регулюється тощо. Потім проводимо реінжиніринг сервісу — спрощуємо всі процеси, ухвалюємо нормативно-правові акти, працюємо з експертами й переходимо до процесу розробки, тестування та запуску.

Зараз у роботі команди Мінцифри понад 100 послуг на різних етапах готовності. Зокрема уже розпочався бета-тест шлюбу онлайн, проходить закрите тестування електронного бронювання, стартував набір на бета-тестування свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

Цифровізація вже стала попкультурою і буде безповоротним напрямом розвитку нашої держави. Тож ми продовжимо працювати над важливими й актуальними сервісами. Далі — про п’ять із них, які вже скоро будуть доступні в Дії.

Шлюб онлайн

Це революційний сервіс, який дає змогу одружитися всього в кілька кліків. Аналогів реєстрації шлюбу в застосунку немає в жодній країні світу. Бета-тестувальники послуги вже зараз можуть оцінити інноваційне рішення й одружитися, перебуваючи поряд, у різних містах чи навіть у різних частинах світу.

У Дії сервіс працює в кілька кліків: наречені подають заяву в застосунку, засвідчують її Дія.Підписом. Після цього в зазначену дату під’єднуються до відеоконференції з реєстратором ДРАЦС і проходять звичний ритуал одруження, але в онлайн-форматі. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу можна замовити доставкою Укрпошти у відділення або кур’єром. На етапі бета-тестування в Дії одружилося 5 пар, і вже скоро сервіс буде доступний для кожного українця.

Електронне бронювання

Разом з Мінекономіки та Міноборони працюємо над електронним бронюванням на порталі Дія. Зараз проходить закрите тестування сервісу і вже скоро електронне бронювання на порталі Дія буде доступне для першої категорії підприємств — критично важливих і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Надалі перелік розширюватимемо.

Цифровізація сервісу усуває людський фактор і пришвидшує процес. Якщо раніше оформлення бронювання могло тривати тижнями, то на порталі Дія знадобиться всього година. А саме рішення про бронювання ухвалюватиме не людина, а кілька автоматичних перевірок.

Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних

Вже скоро в Дії автоматично підтягуватимуться свідоцтва про народження ваших дітей. А згодом і ваші свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Вони знадобляться в оформленні на роботу, підтвердженні зміни прізвища чи оформленні пільг.

Зараз у Дії користувачі можуть підтягнути свідоцтво неповнолітньої дитини, але з новим сервісом будуть доступні й свідоцтва про народження навіть повнолітніх дітей.

Відображення дозволу на зброю

Уже понад рік працює Єдиний реєстр зброї, який створило Міністерство внутрішніх справ. У ньому міститься інформація про зареєстровану зброю. Зараз наша команда спільно з МВС працює над тим, щоб у застосунку Дія відображалась інформація, дозвіл на зброю та була змога в кілька кліків замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

Дія.Підпис для юридичних осіб

Дія.Підпис — це новий підхід до цифрового підпису. Кліпнули очима — і підписали документ, авторизувалися на сайті чи підтвердили купівлю квитків на потяг. Бізнеси й держустанови інтегрують Дія.Підпис, адже технологія значно спрощує взаємодію з державою. Загалом українці скористалися Дія.Підписом понад 40 млн разів.

Наступний крок — Дія.Підпис для юридичних осіб. Це значно прискорить роботу бізнесу, спростить процеси та зробить дії підприємців більш прозорими. Уряд уже ухвалив відповідну постанову, а наша команда працює над розробкою функціонала.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net