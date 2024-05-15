Перш ніж писати власні думки та гіпотези, аналітику, використовуючи цю трагедію як привід, подивіться спершу пости і наративи російських пропагандистів

Наразі в українському медіапросторі гуляє інформація про те, що Юрай Цінтула, який вчинив замах на прем'єра, начебто "був активістом ліберальної партії Прогресивна Словаччина". Окремі видання посилаються в цій частині на Аktuality Sk. Наразі цієї інформації немає ні на Aktuality Sk, ні на будь-якому іншому респектабельному словацькому медіа. Це вже власне спростували у Прогресивній Словаччині.

Водночас друзі пана Юрая зауважують, що він був співзасновником руху "Проти насильства". Окремі дослідники правих рухів у Європі наводять непрямі докази зв'язків чи симпатій пана Юрая до парамілітарної організації з проросійським ухилом під назвою Slovenskí Branci станом на 2016 рік.

Ще раз проаналізуйте політичну позицію та своє ставлення до всіх тих політиків та аналітиків, які "качають" так звані "культурні війни" та наративи у цих контекстах. Зараз вирішальний момент для словацьких еліт та суспільства, яке, таке враження, почало тонути в цих культурних війнах і досягло дуже небезпечної відмітки. Це справжній тест на відповідальність.

Це і тест для всієї Європи, особливо на фінішній прямій виборів до Європейського парламенту та жахливої риторики якраз у контексті "культурних воєн".

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