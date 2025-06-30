І що робити у ситуації, коли AI-інструменти європейського ринку можуть програти неконтрольованим розробкам у недемократичних країнах

Щодня ми створюємо гігантські обсяги даних, і штучний інтелект навчається опрацьовувати їх з неймовірною швидкістю. За оцінками експертів, швидкість обробки інформації штучним інтелектом подвоюється кожні сім місяців. Це свідчить не лише про технологічний прорив, а й глибоку трансформацію того, як ми спілкуємося, працюємо та приймаємо рішення.

На події "AI-Driven, Human-Centered: нова ера бізнесу" Глобальний договір ООН в Україні провів невеликий експеримент: ми надали учасникам слайди з двома картинками тварин, де одна картинка взята з відкритих джерел, інша – згенерована ШІ, і попросили визначити ту, яка згенерована ШІ. Результат впізнаваності роботи ШІ був від 30 до 50%.

Це означає, що ми вже зараз часто не здатні відрізнити інформацію, яка згенерована ШІ, від реальної. Саме ця ситуація не несе загрози, але таким підходом можуть керуватися і з метою пропаганди, тероризму чи впливу на молодь.

Читайте також Навчатися чи заробляти – яка цінність диплому в добу штучного інтелекту

ШІ вже сьогодні перетинає кордони етики: ШІ навчається на історичних даних, які можуть мати упередження. Якщо ці моделі не перевіряти та не коригувати, бізнес-рішення, що ухвалюються на їх основі, можуть дискримінувати людей за расою, віком, статтю чи іншими ознаками. Наприклад, алгоритмічне сортування резюме вже сьогодні іноді відсіює кандидатів через неточні або викривлені результати оцінки.

На що звернути увагу бізнесу вже сьогодні?

Цього року Глобальний договір ООН в Україні провів опитування серед українського бізнесу щодо того, як саме компанії використовують штучний інтелект у своїй роботі.

Опитування показало, що:

Менш ніж половина респондентів проходили навчання щодо етичного використання ШІ.

Тобто значна частина фахівців працює з ШІ без достатніх знань про їх потенційний вплив на права людини, упередження чи дискримінацію. Це означає, що компанії не мають повної картини ризиків і можуть несвідомо допустити витік конфіденційної або чутливої інформації про свою компанію та/або клієнтів.

Лише поодинокі компанії проводять системну оцінку впливу впроваджених ШІ-рішень на права людини.

Деякі компанії вже включають етичні принципи ШІ до ширших політик з прав людини або кібербезпеки.

Але велика частина респондентів зазначає, що не мають жодних окремих політик щодо використання ШІ.

Хоча загроза AI здається не очевидною, вона може стати реальністю в межах кількох років. Якщо не почати розробляти й дотримуватися чітких правил, стандартів і механізмів контролю вже зараз, можливості ШІ можуть бути використані проти нас.

То чи є стандарти і правила використання ШІ?

У 2024 році ухвалено EU AI Act – акт, що регулює безпеку, прозорість і права людини у сфері ШІ в ЄС. Його вимоги стосуються всіх розробників ШІ, які працюють на європейських ринках, незалежно від країни походження.

Акт класифікує системи штучного інтелекту за різними категоріями залежно від потенційних ризиків:

● Неприйнятний ризик. Використання таких систем є забороненим відповідно до AI Act. До таких систем належать ті, які можуть суттєво порушувати права та свободи людини. Наприклад, соціальний скоринг, тобто оцінювання людей на основі їхньої соціальної поведінки або особистих рис.

● Системи високого рівня ризику, які відповідно до AI Acts мають обов’язково регулюватися та контролюватися людиною.

● Системи з обмеженим ризиком,що мають не такі суворі регулювання.

● Системи із мінімальним ризиком.

Які покарання?Доволі суворі та дороговартісні. Ось деякі з них:

● За заборонені практики ШІ (системи з неприйнятним ризиком) передбаченоштраф до 7% світового річного обороту компанії або до 35 млн євро (залежно від того, яка сума є більшою).

● За порушення інших вимог – штраф до 3% світового річного обороту або до 15 млн євро.

Чи регулюється ШІ в Україні?

Улітку 2024 року Мінцифри представило"Білу книгу" – дорожню карту для майбутнього регулювання штучного інтелекту в Україні. Документ передбачає впровадження методології оцінки впливу ШІ на права людини, створення регуляторної пісочниці для тестування продуктів, запуск платформи юридичної підтримки бізнесу, етичного кодексу (який уже підписали 14 IT-компаній), а також Центру відповідального ШІ – онлайн-ресурсу з інструментами, рекомендаціями та новинами у сфері регулювання.

Натомість бізнес-середовище негативно відреагувало на документ: низка українських CEO відзначили, що в ньому замало конкретики.

Також топи IT-компаній наголосили на тому, що брати як приклад тільки досвід ЄС – однобокий підхід. У той час, як законодавство ЄС накладає численні регулювання та високі штрафи, недемократичні країни ставлять в пріоритет розвиток ШІ-технологій, а не захист прав споживачів.

У перспективі AI-інструменти європейського ринку можуть програти неконтрольованим та добре фінансованим розробкам у недемократичних країнах.

У Білій книзі окреслено, що документ відкритий до широкого обговорення, а після збору зворотного зв’язку від українського бізнесу він буде допрацьований. Представники бізнесу, своєю чергою, виступають за збалансоване регулювання ШІ, яке не вб’є нові розробки, а допоможе контролювати ризики.

Що можна робити вже сьогодні:

● Регулювати ШІ всередині команди

Також не менш важливий етап – якісна комунікація із командою щодо усіх можливих ризиків: ваші працівники мають бути в курсі можливих наслідків недотримання правил використання AI на робочому місці.

● Аналізувати, а не сліпо наслідувати тренди

Не кожному бізнесу потрібні AI-фахівці. За словами Ігоря Філіпенка з RBC Group, мінімальна ШІ-команда може обходитися бізнесу в 100 000 євро на рік. Перш ніж публікувати вакансії, подумайте, чи доцільно на даному етапі залучати AI-фахівців у вашу команду, чи ці завдання може закрити вже наявний відділ та працівники.

● Інвестувати в навчання

Одного листування із ChatGPT недостатньо, щоб бути в курсі останніх новин у всесвіті штучного інтелекту. Якщо ви плануєте гру в довгу – імплементувати AI-рішення у свої бізнес-процеси таким чином, щоб вони приносили користь, а не ризики – інвестуйте у навчання своє та своєї команди.

Таких можливостей на ринку багато: нещодавно безоплатний курс з основ AI для українців провели в Google Україна – взяти участь могли навіть ті, хто не має технічної освіти та спеціальних навичок. В рамках ESG Academy від Глобального договору ООН в Україні, можна буде ознайомитися з можливостями ШІ в оцінці цих компонентів.

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net