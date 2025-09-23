Економіка та штучний інтелект – хто кому допоможе з розвитком
ЛОНДОН – Стало практично неможливо ігнорувати захопливе висвітлення в медіа теми штучного інтелекту. Прискорений розвиток цієї технології розглядається як неминучість, перспектива, яка викликає і захоплення, і екзистенційні страхи щодо майбутнього. Судячи з високих оцінок на фондовому ринку компаній, які перебувають на передовій індустрії, ринки, здається, переконані, що ми вступили в технологічну революцію.
І все ж я переглянув свій власний погляд. Як економіст, упродовж останніх років я вважав, що новаторські інновації у сфері штучного інтелекту мають бути загалом позитивними, оскільки так було з появою нових технологій протягом моєї кар'єри.
