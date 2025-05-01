Хто сплатить податок із доходів на цифрових платформах: новий законопроєкт
Михайло Непран
економіст, перший віце-президент ТПП, член Української Ради Бізнесу
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