Це саме той випадок, коли мова йде не про посилення податкового тиску, а про легалізацію доходів самозайнятих осіб

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