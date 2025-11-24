Сезон 2025 року чітко окреслив кілька ключових тенденцій, які формують сучасне українське землеробство і показують, як аграрії адаптувалися до нових реалій і вже четвертий рік працюють в умовах зруйнованої логістики, замінувань полів та обстрілів.

Головним трендом сезону стало повернення до традиційних культур, насамперед кукурудзи. Ще восени 2024 року було зрозуміло, що аграрії роблять ставку на цю культуру: стабільні канали експорту та хороша врожайність минулого року підштовхнули господарства збільшити площі. За даними Держстату, влітку 2025 року вони сягнули 4,5 млн га проти 4 млн га роком раніше. Зокрема, спостерігалося зростання попиту на насіння кукурудзи бренду Pioneer®.

Утім, реальність виявилася складнішою. І найбільшим викликом для більшості фермерів України цього року був кліматичний.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net